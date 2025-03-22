ОПРОС Как оградить себя от мошенников?

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Николай ЗАЙЦЕВ, пенсионер по нетрудоспособности: - Легко - никогда не отвечаю на незнакомые номера, и супруга так же поступает. Могу ответить, если жду от кого-то звонка, а номера нет в телефонной книжке. Звонят мошенники часто, недавно поднял трубку - услышал, что меня зовут Света.. Сразу прервал разговор.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Валерий РУБИН, пенсионер: - Просто не брать трубку, если высвечивается незнакомый номер. Сам иногда отвечаю, если скучно. Заходит разговор о деньгах, предлагаю перечислить судебному исполнителю... К сожалению, среди знакомых есть один, кто две тысячи евро отдал мошенникам. Нельзя быть доверчивым, о чем из каждого утюга вещают.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Борис ЕЛАГИН, пенсионер: - Если высвечивается эстонский номер, отвечаю, из других стран - нет. В принципе мошенников всегда можно узнать по голосу или манере разговора. Было время, с украинским акцентом говорили, сейчас на чистом русском, но как только просят назвать коды, прерываю беседу. Иногда и пошлю грубо. Недавно ждал письмо из полиции, а тут звонок - вам заказное письмо, где готовы получить? Спросил, в какой пункт доставят, не могли ответить. Все ясно.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Пеэтер СЁЭТ, чиновник: - Сложная тема, постоянно появляются какие-то новые способы мошенничества. Самый простой совет - от всего, что предлагают по телефону, сразу отказываться.

Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik Сирье СИНИМЕТС, работник обслуживания: - Вообще не поднимать трубку от неизвестного. Ухаживаю за пожилыми людьми и всегда это им объясняю. Если делаешь заказ по телефону на товар или услугу, то сразу стоит договориться с поставщиком, чтобы при доставке сначала посылали сообщение с указанием места получения и времени.