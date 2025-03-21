Волость Тойла выставила на продажу кохтла-ныммескую баню, которая и для местного люда, и для жителей соседних городов на протяжении десятилетий была важным местом, куда непременно нужно было пойти в выходные.

В Кохтла-Нымме баня была построена в 1937 году как часть целого шахтерского поселка.

- В отличие от многих других довоенных шахтерских поселков, которые возникали относительно хаотично, поселение в Кохтла-Нымме было очень четко спланировано вдали от шахты и завода масел, - историк Валло Реймаа приводит сравнение со старым городом Кохтла-Ярве, где дома строились прямо рядом с шахтными ходами.