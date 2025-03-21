ИСТОРИЯ Баня в Кохтла-Нымме привлекала легким паром как местных, так и окрестных жителей

В бане могли и подшутить

Мастер по ремонту бань поспорил, что зайдет в женскую баню. Он пришел и сказал женщинам, что сломалась водопроводная труба и он должен немедленно ее починить. Женщины рассердились и облили его горячей водой. Говорят, мужчина сильно обжегся. (Калле Мерилай)

Окна в бане были расположены довольно высоко, мальчишки постарше соорудили под окном из печных поленьев конструкцию, похожую на лестницу, и оттуда подглядывали за женщинами. Те узнали об этом и устроили засаду. Пару сорванцов таким образом поймали и в полном одеянии - а дело было зимой - привели в моечное отделение бани и сказали, мол, теперь смотрите, пока не надоест. Матери этих мальчишек были как раз в бане, им было очень стыдно. (Юллар Сааремяэ)