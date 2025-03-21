ИСТОРИЯ Баня в Кохтла-Нымме привлекала легким паром как местных, так и окрестных жителей

Волость Тойла выставила на продажу кохтла-ныммескую баню, которая и для местного люда, и для жителей соседних городов на протяжении десятилетий была важным местом, куда непременно нужно было пойти в выходные.
В Кохтла-Нымме баня была построена в 1937 году как часть целого шахтерского поселка.
- В отличие от многих других довоенных шахтерских поселков, которые возникали относительно хаотично, поселение в Кохтла-Нымме было очень четко спланировано вдали от шахты и завода масел, - историк Валло Реймаа приводит сравнение со старым городом Кохтла-Ярве, где дома строились прямо рядом с шахтными ходами.
- В этом смысле кохтла-ныммеское решение было новаторским: английский владелец ценил жизненную среду шахтеров.
Реймаа говорит, что историков бани никогда особо не интересовали, поэтому об этой бане он больше ничего и не знает.
Единственное в поселке место для ухода за телом
В то время у жителей поселка не имелось возможности помыться дома. Правда, в дома провели воду, и даже были туалеты, известно журналисту Марту Нийнесте, изучающему местную историю.
- Владельцам шахты нужно было конкурировать за рабочих - кто предложит лучшие бытовые условия, - называет он возможную причину.
Ни душа, ни ванны в домах в то время, конечно, не было, и горячая вода из крана не текла. Поэтому для ухода за телом общественная баня была крайне необходима. И эта баня была приличной, ее до сих пор помнят и хвалят завсегдатаи. Особенно отличную каменку и мягкий пар.
Ради этого пара в кохтла-ныммескую баню приезжали также из Кохтла-Ярве и Йыхви. В воскресенье, когда был мужской день, между баней и автобусной остановкой не иссякал поток мужчин в меховых шапках, державших в руке портфель, из которого торчал банный веник.