Вс, 23.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи

ИСТОРИЯ Баня в Кохтла-Нымме привлекала легким паром как местных, так и окрестных жителей

Андрус Парк (слева) и Хельмут Хуссар не верят, что будущий владелец здания снова откроет там баню. "Но были и хорошие времена, о которых стоит помнить", - говорят они. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik
Copy

Волость Тойла выставила на продажу кохтла-ныммескую баню, которая и для местного люда, и для жителей соседних городов на протяжении десятилетий была важным местом, куда непременно нужно было пойти в выходные.

В Кохтла-Нымме баня была построена в 1937 году как часть целого шахтерского поселка.

- В отличие от многих других довоенных шахтерских поселков, которые возникали относительно хаотично, поселение в Кохтла-Нымме было очень четко спланировано вдали от шахты и завода масел, - историк Валло Реймаа приводит сравнение со старым городом Кохтла-Ярве, где дома строились прямо рядом с шахтными ходами.

Год, когда была сделана эта фотография, неизвестен, но слева уже стоит баня, а в центре видна статуя шахтера.
Год, когда была сделана эта фотография, неизвестен, но слева уже стоит баня, а в центре видна статуя шахтера. Фото: Rein Kiristaja

- В этом смысле кохтла-ныммеское решение было новаторским: английский владелец ценил жизненную среду шахтеров.

Реймаа говорит, что историков бани никогда особо не интересовали, поэтому об этой бане он больше ничего и не знает.

Единственное в поселке место для ухода за телом

В то время у жителей поселка не имелось возможности помыться дома. Правда, в дома провели воду, и даже были туалеты, известно журналисту Марту Нийнесте, изучающему местную историю.

- Владельцам шахты нужно было конкурировать за рабочих - кто предложит лучшие бытовые условия, - называет он возможную причину.

Ни душа, ни ванны в домах в то время, конечно, не было, и горячая вода из крана не текла. Поэтому для ухода за телом общественная баня была крайне необходима. И эта баня была приличной, ее до сих пор помнят и хвалят завсегдатаи. Особенно отличную каменку и мягкий пар.

Ради этого пара в кохтла-ныммескую баню приезжали также из Кохтла-Ярве и Йыхви. В воскресенье, когда был мужской день, между баней и автобусной остановкой не иссякал поток мужчин в меховых шапках, державших в руке портфель, из которого торчал банный веник.

Парильня оставила неизгладимые воспоминания

У местных жителей самые яркие детские воспоминания связаны с посещением бани вместе с матерью, отцом или дедом.

- Печь топилась со двора большими поленьями, примерно моего роста - мне тогда было лет шесть-семь, - рассказывает Андрус Парк, работающий экскурсоводом в шахтном музее. - По-моему, в поленнице были даже пни. Каменка располагалась в парилке прямо у двери, и каждый входящий плескал на нее ковш воды.

"Прежде всего нужно замочить банный веник в прохладной воде на час-полтора, затем подержать его в теплой воде при температуре около 40 градусов - тогда листья не осыпятся", - получал наставления Андрус Парк при посещении бани.
"Прежде всего нужно замочить банный веник в прохладной воде на час-полтора, затем подержать его в теплой воде при температуре около 40 градусов - тогда листья не осыпятся", - получал наставления Андрус Парк при посещении бани. Фото: Lauri Kulpsoo

Воспоминания Марта Нийнесте о посещении бани с дедом начинаются с 1987 года, когда ему было четыре-пять лет: "Своей компанией собирались в определенное время, и деду всегда нужно было с кем-то поговорить или кого-то послушать, поэтому мне было там довольно скучно. На полок делали несколько заходов, но для ребенка этот пар был все же очень горячий, даже на нижней ступеньке".

Уроженец Кохтла-Нымме актер Юллар Сааремяэ, проживший там до окончания средней школы, начал ходить в баню вместе со своей матерью. Его первые смутные воспоминания связаны с тем, как его сажали в жестяную ванну и мыли там. Из более позднего времени он помнит, как ребята постарше с завистью говорили ему, мол, везет тебе, можешь ходить в женскую баню.

Когда он стал достаточно взрослым, чтобы его брали в мужскую компанию, важной частью посещения бани стала парильня.

- Более крепкие мужчины сидели на самой верхней ступеньке в лыжных шапочках - такой сильный был жар. Мы даже соревновались, кто дольше продержится. Иногда возникали ссоры и повышали голос, но до большего дело не доходило, - у него остались довольно хорошие воспоминания о бане. 

В бане могли и подшутить

Мастер по ремонту бань поспорил, что зайдет в женскую баню. Он пришел и сказал женщинам, что сломалась водопроводная труба и он должен немедленно ее починить. Женщины рассердились и облили его горячей водой. Говорят, мужчина сильно обжегся. (Калле Мерилай)

Окна в бане были расположены довольно высоко, мальчишки постарше соорудили под окном из печных поленьев конструкцию, похожую на лестницу, и оттуда подглядывали за женщинами. Те узнали об этом и устроили засаду. Пару сорванцов таким образом поймали и в полном одеянии - а дело было зимой - привели в моечное отделение бани и сказали, мол, теперь смотрите, пока не надоест. Матери этих мальчишек были как раз в бане, им было очень стыдно. (Юллар Сааремяэ)

Общественная жизнь как часть посещения бани

В торговом павильоне напротив бани детям покупали лимонад, что становилось для них большим искушением - в те времена лимонад не был обыденной вещью. В конце 1980-х годов в бане уже можно было даже пепси купить.

Для взрослых мужчин обязательным атрибутом бани было пиво, после банных процедур его можно было выпить аж в трех местах поблизости. Из-за этого посещение бани могло затянуться, и некоторых мужичков в итоге приходилось забирать их женам.

Общественная жизнь была неотъемлемой частью похода в баню. Туда отправлялись в определенные часы, и иногда пребывание в теплой компании затягивалось настолько, что установили часовое ограничение.

- По истечении часа никого, конечно, не выгоняли, но это заставляло пошевеливаться немного быстрее. Мужчины часто стояли в очереди, ожидая, пока кто-нибудь выйдет, чтобы самим отправиться в баню, - вспоминает Калле Мерилай.

У женщин была своя общественная жизнь, местные подружились с кохтлаярвесками, и в конце концов они даже стали вместе праздновать дни рождения в здании бани.

Топка бани была тяжелой работой

- О, какая это была тяжелая работа - топить баню, - вспоминает 85-летняя Луизе Вялья, которая около полувека назад семь лет работала в бане истопником. - Дрова были длиннее меня, и их еще нужно было поколоть. Дрова привозили на большом грузовике и сваливали, а я должна была сама их раскалывать. Я работала два дня в неделю, в пятницу и субботу, когда были банные дни. Работа была тяжелой, но и веселой тоже.

Позже, когда баня перешла в частные руки, новый владелец снова позвал Луизе на должность истопника.

- Тогда у меня уже была более легкая работа, да и зарплата побольше, - говорит она.

На верхнем этаже здания бани были квартира, где много лет жили несколько семей, и почтовая контора. В последнее время здесь жил владелец бани.

В здании бани стирали белье

Для местных жителей столь же важной, как и баня, была прачечная, расположенная в другом конце этого здания. Местный кузнец Хельмут Хуссар говорит, что одно время там можно было за определенную плату сдать белье в стирку, в то время как другие утверждают, что люди все же сами ходили стирать свое белье в больших чанах.

Яан Меристе, живущий по соседству с баней, помнит из своего детства, как в баню на санках привозили дрова: чтобы нагреть воду для стирки, приходилось брать с собой дрова.

- Постиранное мокрое белье приносили домой, чтобы высушить, а затем относили обратно в прачечную, чтобы раскатать, - вспоминаются уроженцу Кохтла-Нымме Калле Мерилаю большие драночные корзины с ручками по обеим сторонам, которые использовались для переноски белья. - Простыни складывали вдоль, два человека держали их за концы и растягивали более крупные складки, а затем разглаживали большим катком для белья, - описывает он деревянный каток для белья с двумя роликами, который вращали с помощью рукоятки.

Женщины прыгали голыми в сугроб

Эха Сааристе, которая всю жизнь проработала учительницей, тоже посещала баню, чтобы помыться и в этом же здании постирать белье. Но больше всего ей запомнилось посещение бани, особенно парилки.

- Кохтла-ныммеская баня всегда была отменной! Я была большой поклонницей парилки и любительницей прыгать в сугроб. По вечерам мы вместе с крепкими кохтлаярвесками, попарившись на полке, совершенно голые бежали и прыгали в сугроб.

Мужчины тем временем тоже выходили на улицу охладиться, но - по крайней мере, по их собственным словам, - в более благопристойном виде, обмотавшись полотенцем.

Позже Сааристе брала в баню и своих внуков, когда они гостили у нее.

- Для них это было очень интересно, теперь они уже давно взрослые, но до сих пор иногда вспоминают это.

Содержать баню стало слишком дорого

Никто не может вспомнить, какому учреждению принадлежала баня в советское время, когда она была приватизирована и когда закрыла свои двери.

- Приватизация была сложной и длилась очень долго, - тогдашний секретарь Кохтла-Ныммеской волости Лууле Луук не может сказать точнее. Где-то в 1990-х годах это, вероятно, и произошло.

- Одно время баня находилась в ведении волостной коммунальной службы, - вспоминает Марье Вист, которая руководила местным коммунальным предприятием. Она также знает, что приватизировавшая баню Марта Атонова в итоге не справилась в финансовом плане - старые котлы поглощали много дров - и была вынуждена закрыть баню.

- Одной из причин закрытия могло стать то, что владелица не получила разрешения на продажу пива, - считает Андрус Парк.

К тому же меньше людей стали ходить в баню. Местные жители - потому, что многие построили собственную баню (или ходили к соседям), а в общественную баню ходили редко, за компанию. А ряды приезжавших из удаленных мест поредели, конечно, из-за того, что проезд на автобусе подорожал, а также, вероятно, из-за того, что старшее поколение, привыкшее ходить именно в эту баню, ушло, а новых постоянных посетителей не появилось.

- Культура общественной бани начала исчезать, - резюмирует Андрус Парк.

Сейчас владелец бани находится в доме престарелых, а волостная управа Тойла, как его опекун, выставила баню на аукцион. Предложения по продаже недвижимости площадью 2894 квадратных метра принимаются до 24 марта, стартовая цена - 20000 евро.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Персона/репортаж
Наверх