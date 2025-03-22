"Для того и существует пенсия, чтобы ничего не делать. Делаешь что хочешь, когда хочешь и как хочешь", - говорит бывший вируский пробст Аво Кийр, который в настоящее время занят только работой в волостной управе Йыхви, что не отнимает у него много времени. Таким образом, он может заниматься всем тем, на что раньше не хватало времени.