Эстония перестанет признавать российские небиометрические загранпаспорта

Владельцы видов на жительство в Эстонии и других странах Европейского Союза, которые в настоящее время используют российский небиометрический загранпаспорт, получают время до 30 сентября 2025 года, чтобы оформить биометрический паспорт.

Россия выдает как биометрические, так и небиометрические загранпаспорта. На интернет-сайте российского посольства в Эстонии биометрический паспорт назван паспортом нового образца, который выдается сроком на 10 лет - в отличие от пятилетнего срока действия паспорта так называемого старого образца.

МИД Эстонии отмечает, что небиометрические российские загранпаспорта не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ICAO) и связаны с различными рисками. Эти документы не содержат электронного носителя информации, что делает невозможным сравнение данных владельца с информацией на чипе.

В отличие от российского биометрического паспорта, установить учреждение, выдавшее небиометрический паспорт, сложнее, что затрудняет выявление недействительных документов, выданных на оккупированных Россией территориях.

Напомним, что российские паспорта, включая биометрические, выданные в международно непризнанных регионах, не принимаются в качестве действительных проездных документов странами Шенгенского соглашения.

Небиометрические российские паспорта уже сейчас не признают, либо признают с ограничениями Дания и Чехия, как отметили в МИДе Эстонии.