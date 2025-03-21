В полицию обратился проживающий в Йыхви 53-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся работником отдела безопасности банка, и сказал, что на имя мужчины хотят взять заем и для предотвращения этого мужчина должен установить в свой компьютер обеспечивающую удаленный доступ программу AnyDesk и войти в интернет-банк SEB.
СВОДКА ПОЛИЦИИ ⟩ Мошенники нанесли йыхвисцу большой ущерб
Мужчина действовал под руководством звонившего, однако позднее на его имя был оформлен заем, в результате чего пострадавшему был причинен ущерб примерно в 9200 евро. Подробности факта мошенничества выяснит полиция в ходе уголовного производства.
В Йыхви мужчина угрожал женщине
Полиция получила сообщение, что 13 марта в городе Йыхви 55-летний мужчина угрожал женщине. Более точные обстоятельства случившегося полиция выяснит в ходе уголовного производства.
Кража электродвигателей
20 марта в полицию сообщили, что с объекта недвижимости, расположенного в Ахтмеской части города Кохтла-Ярве, было украдено несколько электродвигателей. Причиненный ущерб и точные обстоятельства происшествия будут выяснены полицией в ходе уголовного производства.