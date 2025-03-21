СВОДКА ПОЛИЦИИ Мошенники нанесли йыхвисцу большой ущерб

В полицию обратился проживающий в Йыхви 53-летний мужчина, которому позвонил человек, представившийся работником отдела безопасности банка, и сказал, что на имя мужчины хотят взять заем и для предотвращения этого мужчина должен установить в свой компьютер обеспечивающую удаленный доступ программу AnyDesk и войти в интернет-банк SEB.