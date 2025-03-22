Анвар Самост: Государство чиновников, беспомощность политиков

Наказание тоже происходило бы автоматически, очевидно, подобно нынешним штрафам от камер измерения скорости. Доказательный материал с фотографиями, видеоматериалами и прочими обстоятельствами поступал бы в базу данных, которая автоматически ассоциировала бы изображенный на картинке автомобиль с человеком и генерировала бы извещение о штрафе.

"Без мандата от избирателей и, по сути, не информируя политиков, создаются касающиеся жизни человека приказы, запреты и ограничения". Анвар Самост, журналист

Это куда более крутая штука, чем измерение средней скорости на некоторых участках шоссе. Департамент полиции и Департамент транспорта тоже признаются, что надо изменить закон, чтобы сделать возможным широкомасштабные нарушения приватности и ассоциирование данных.

Однако, как пожаловался генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук, для применения камер замера средней скорости не возникло политической воли. Теперь, видно, у чиновников имелся план подготовить все технические решения до изменения закона, чтобы затем поставить политиков перед свершившимся фактом.

Из вышеупомянутого документа следовало также, что чиновники уже нашли восприимчивого к их пожеланиям политика и, очевидно, партию. Когда министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) участвовал в феврале в работе обсуждавшей этот вопрос комиссии по дорожному движению, он пообещал вновь поставить вопрос камер замера средней скорости на обсуждение в правительстве. Однако затем правительство развалилось.