Для начала коллега из редакции новостей национального вещания, занимаясь рутинным изучением ведомственных регистров документов, обнаружил ссылку на намерение снова принять в работу уже отклоненный план камер замера средней скорости. И тут постепенно выяснилось, что на самом деле скрыто и без всяческого мандата велось создание более широкомасштабной и дистопической системы слежения за людьми.
Анвар Самост: Государство чиновников, беспомощность политиков
Нет уверенности, что поводом для активизации деятельности чиновников действительно стало то обстоятельство, что срок службы стационарных камер измерения скорости, установленных 15 лет назад на прямых участках эстонских дорог, начинает подходить к концу и каждая четвертая из этих камер уже вышла из строя. Чуть более подозрительный человек может подумать, что дело и вовсе в том, то местоположение примерно 40 камер уже отпечаталось в памяти участников движения и достойного упоминания штрафного дохода они давно не приносят.
Как бы то ни было, все камеры измерения скорости Эстонии выявили в 2024 году более 321000 нарушений скоростного режима, причем на долю восьми мобильных камер, применяемых уже несколько лет наряду с стационарными, пришлось более 200000 случев фиксации таких нарушений.
Но и мобильные камеры, похоже, не кажутся чиновникам Департамента транспорта и Департамента полиции и погранохраны достаточно результативными. Поэтому на стол вновь выложили план камер замера средней скорости, зачеркнутый занимавшим ранее пост министра климата Кристеном Михалом. А кроме того, без оповещения общественности начат еще один проект, гораздо сильнее задевающий свободы и приватность людей.
А именно, речь идет об автоматическом надзоре вместе с обрабатывающей инфосистемой, который превратил бы каждый полицейский автомобиль в передвижную карающую камеру-автомат: скорость, средняя скорость, ремень безопасности, посторонние занятия, светофоры, опасные маневры. Все, что можно без вмешательства человека фиксировать с помощью машины.
Наказание тоже происходило бы автоматически, очевидно, подобно нынешним штрафам от камер измерения скорости. Доказательный материал с фотографиями, видеоматериалами и прочими обстоятельствами поступал бы в базу данных, которая автоматически ассоциировала бы изображенный на картинке автомобиль с человеком и генерировала бы извещение о штрафе.
"Без мандата от избирателей и, по сути, не информируя политиков, создаются касающиеся жизни человека приказы, запреты и ограничения".Анвар Самост, журналист
Это куда более крутая штука, чем измерение средней скорости на некоторых участках шоссе. Департамент полиции и Департамент транспорта тоже признаются, что надо изменить закон, чтобы сделать возможным широкомасштабные нарушения приватности и ассоциирование данных.
Однако, как пожаловался генеральный директор Департамента транспорта Прийт Саук, для применения камер замера средней скорости не возникло политической воли. Теперь, видно, у чиновников имелся план подготовить все технические решения до изменения закона, чтобы затем поставить политиков перед свершившимся фактом.
Из вышеупомянутого документа следовало также, что чиновники уже нашли восприимчивого к их пожеланиям политика и, очевидно, партию. Когда министр инфраструктуры Владимир Свет (СДП) участвовал в феврале в работе обсуждавшей этот вопрос комиссии по дорожному движению, он пообещал вновь поставить вопрос камер замера средней скорости на обсуждение в правительстве. Однако затем правительство развалилось.
После того как я с коллегой Хуко Ааспыльдом рассказал по "Vikerraadio" о дистопическом плане, поступила информация о еще более страшном, еще более грубо нарушающем свободы плане чиновников. Чиновники Министерства внутренних дел планируют уже через какое-то время создать общеэстонскую сеть охранных камер, идентифицирующих лица и номера. Программа "Внутренняя безопасность 2024-2027" содержит подраздел "Автоматизация надзора", в котором поставлена задача по развитию, чтобы, "использовать возможности ИИ для обработки видеоизображения (с установленных в публичном пространстве камер), что позволит выявлять угрозы и заблаговременно реагировать на них". Другими словами - контроль поведения в реальном времени.
Этим делом опять занимались потихоньку, настолько тихо, что об этом не знал даже министр внутренних дел - и вообще ни один политик.
Это кажется примером, показателем роста власти чиновников, начавшегося с 2014 года в правительстве Таави Рыйваса.
Без мандата от избирателей и, по сути, не информируя политиков, создаются касающиеся жизни человека приказы, запреты и ограничения. Затем готовый продукт под соусом конъюнктурной риторики подается правительству и, как правило, министр или член Рийгикогу уже не в состоянии как-то среагировать.
Так получилось и с принятыми Эстонией климатическими обязательствами. Вот и на этой неделе мы услышали, что Эстония не в состоянии выполнить обязательства, взятые на себя в секторе лесного хозяйства и землепользования (LULUCF) на 2021-2025 годы, поэтому вынуждена будет купить за десятки миллионов евро, а может быть, за еще большую сумму, единицы выбросов парниковых газов. Это обязательство брали, правда, разные министры от имени правительства, однако имевшие отношение к этому люди говорят теперь, что на самом деле на интересы Эстонии плевали под руководством чиновников.