Епископ ЭПЦ МП Даниил: прихожане свое мнение высказали

Мы пытались объяснять и выражать свою позицию, но мы не можем и не собираемся соревноваться в количестве платных статей или публикуемых материалов. Однако, поскольку в статье, опубликованной недавно в некоторых уездных газетах и порталах, представитель Министерства внутренних дел предлагает прихожанам спросить у своих руководителей, почему не произошел выход из подчинения Московскому Патриархату, считаю необходимым на это ответить.

Реальность такова, что подобный вопрос звучал на общих собраниях наших приходов. И печально, что никого не интересует, что на самом деле думают прихожане.

В апреле прошлого года, когда возник вопрос о заявлении, принятом на Всемирном Русском Народном Соборе, Министерство внутренних дел потребовало от Церкви реагирования, чтобы подобные мысли и идеи не распространялись через приходы до местных жителей. Представители Церкви разъяснили, что речь идет не о церковной структуре, и документы этой организации даже не поступают в канцелярию нашей Церкви. Тем не менее, Синод сам предпринял дополнительные шаги, чтобы донести до прихожан свою позицию, и сделал соответствующее заявление, в котором признал, что выраженные таким образом идеи о "Русском мире" не соответствуют духу Евангелия и Церковь не разделяет их.