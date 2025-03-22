В связи с изменением Закона о церквях и приходах мы стали свидетелями различных информационных кампаний. С одной стороны, Министерство внутренних дел выкупает газетные площади для публикации своих материалов, с другой стороны, репутацию нашей Церкви подрывают пропагандисты и блогеры, не имеющие реальной связи с нашей Церковью, распространяя свои произвольные толкования и мнения.
Епископ ЭПЦ МП Даниил: прихожане свое мнение высказали
Мы пытались объяснять и выражать свою позицию, но мы не можем и не собираемся соревноваться в количестве платных статей или публикуемых материалов. Однако, поскольку в статье, опубликованной недавно в некоторых уездных газетах и порталах, представитель Министерства внутренних дел предлагает прихожанам спросить у своих руководителей, почему не произошел выход из подчинения Московскому Патриархату, считаю необходимым на это ответить.
Реальность такова, что подобный вопрос звучал на общих собраниях наших приходов. И печально, что никого не интересует, что на самом деле думают прихожане.
В апреле прошлого года, когда возник вопрос о заявлении, принятом на Всемирном Русском Народном Соборе, Министерство внутренних дел потребовало от Церкви реагирования, чтобы подобные мысли и идеи не распространялись через приходы до местных жителей. Представители Церкви разъяснили, что речь идет не о церковной структуре, и документы этой организации даже не поступают в канцелярию нашей Церкви. Тем не менее, Синод сам предпринял дополнительные шаги, чтобы донести до прихожан свою позицию, и сделал соответствующее заявление, в котором признал, что выраженные таким образом идеи о "Русском мире" не соответствуют духу Евангелия и Церковь не разделяет их.
Это заявление было разослано в приходы с просьбой высказать мнение, как приходы видят свое дальнейшее существование? Должны ли приходы менять свою юрисдикцию из-за мыслей, выраженных в документе Всемирного Русского Народного Собора, как нам настойчиво рекомендуется? Ни один приход не выразил желания по этой причине менять Церковь и согласился с заявлением Синода. Таким образом, как вся Церковь, так и приходы заявили, что к обеспокоенности министерства относятся серьезно, но фактически нет оснований подозревать Церковь в распространении враждебных идей, а наоборот - в их опровержении.
"Почему мы должны отвечать за происходящее за рубежом, когда мы это не принимаем и открыто об этом заявляем?"Епископ Тартуский Даниил, викарий Таллиннской епархии ЭПЦ МП
Если нам продолжают вменять в вину заявление общественно-политической организации другого государства, то остается непонятным - почему мы должны отвечать за происходящее за рубежом, когда мы это не принимаем и открыто об этом заявляем? Вызывает сожаление и то, что чиновников фактически не интересует мнение прихожан, и они игнорируют уже данный нами четкий ответ.
Во всех приходах нашей Церкви сегодня много украинских беженцев, которым пришлось бежать от ужасов войны. Помимо военных бедствий они также стали свидетелями того, что произошло в Украине вследствие подобной государственной риторики и действий. Когда представители учрежденной Константинопольским патриархатом православной церкви Украины возглавляют насильственные захваты храмов, которые впоследствии оказываются закрытыми и невостребованными, а прежним прихожанам запрещают туда входить. В наших приходах беженцы были тепло приняты и нашли безопасность. Они не могли бы находиться здесь, если бы в приходах распространялись враждебные взгляды по отношению к их стране.
Прискорбно, что государственные чиновники игнорируют мнение наших прихожан и пытаются навязать собственное видение правильного пути. Достаточно лишь голословно назвать нашу Церковь управляемой из Кремля, хотя это совершенно не соответствует действительности, и на этом основании чиновники присваивают себе право указывать нам, к какой Церкви мы должны принадлежать и как совершать богослужения, при этом полностью пренебрегая нашей свободой вероисповедания и правом принадлежать к избранной нами Церкви.
Кроме того, отмечу, что в настоящее время между Московской и Константинопольской Православными Церквями отсутствует евхаристическое общение. Это межцерковный вопрос, и мы очень надеемся, что он будет когда-нибудь разрешен, но сейчас это факт, с которым необходимо считаться. Ни один государственный чиновник не может решить эту проблему, у него также нет полномочий предписывать, какая Церковь правильная или неправильная, или к какой Церкви кто-то должен принадлежать. Все это внутрицерковные вопросы. И активное вмешательство в них уже очень серьезно затрагивает свободу совести людей.
ЭПЦ МП недавно вновь заявляла, что остается верной своим принципам - мы являемся мирным религиозным объединением, которое следует учению Евангелия и уважает всех людей, независимо от их национальности или происхождения. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан и чтобы уважалось наше право и свобода следовать своей религиозной традиции, что включает в себя и принадлежность к конкретной Церкви.