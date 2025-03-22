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Настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета: "Нас почему-то пытаются заставить отвечать за то, чего мы не делали и не говорили"

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Настоятельница Пюхтицкого монастыря матушка Филарета хочет, чтобы государство оставило монастырь в покое со своими требованиями выйти из подчинения Московского патриархата.
Настоятельница Пюхтицкого монастыря матушка Филарета хочет, чтобы государство оставило монастырь в покое со своими требованиями выйти из подчинения Московского патриархата. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Разногласия между эстонским государством и расположенным в Куремяэ Пюхтицким монастырем продолжаются, и на этой неделе монастырь пригласил к себе журналистов, чтобы объяснить, почему они не могут отойти от поддерживающей войну Русской православной церкви. Игуменья Филарета подтвердила, отвечая на вопросы "Северного побережья", что их пытаются сейчас втянуть в политику и не дают спокойно молиться и работать.

- Вы утверждаете, что никак не можете выйти из подчинения Московского патриархата православной церкви, и в то же время говорите, что война - это плохо и вам нелегко смотреть на то, как в Украине православные воюют друг с другом. Однако все мы знаем, что руководство Русской православной церкви называет эту войну священной и оправдывает агрессию и убийство людей в Украине. Не возникает ли у вас чувство дискомфорта, когда вы, с одной стороны, признаете, что война - это плохо, а с другой, говорите, что не можете выйти из организации, которая одобряет это кровопролитие?

- Вы делаете из нас без вины виноватых. Поймите, мы не можем отвечать за слова своего вышестоящего начальства. Да, патриарх сказал это на Всемирном русском народном соборе, но его высказывание не имеет какого-либо статуса законного документа. Это его личное мнение, однако это не принуждает нас с начала до конца соглашаться с ним. Ни одного соответствующего постановления, которое утвердил бы, например, священный синод, нет. Сейчас как политические, так и духовные лидеры много чего говорят.

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