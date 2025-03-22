Разногласия между эстонским государством и расположенным в Куремяэ Пюхтицким монастырем продолжаются, и на этой неделе монастырь пригласил к себе журналистов, чтобы объяснить, почему они не могут отойти от поддерживающей войну Русской православной церкви. Игуменья Филарета подтвердила, отвечая на вопросы "Северного побережья", что их пытаются сейчас втянуть в политику и не дают спокойно молиться и работать.
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Настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета: "Нас почему-то пытаются заставить отвечать за то, чего мы не делали и не говорили"
- Вы утверждаете, что никак не можете выйти из подчинения Московского патриархата православной церкви, и в то же время говорите, что война - это плохо и вам нелегко смотреть на то, как в Украине православные воюют друг с другом. Однако все мы знаем, что руководство Русской православной церкви называет эту войну священной и оправдывает агрессию и убийство людей в Украине. Не возникает ли у вас чувство дискомфорта, когда вы, с одной стороны, признаете, что война - это плохо, а с другой, говорите, что не можете выйти из организации, которая одобряет это кровопролитие?