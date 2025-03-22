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ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Ирина Шульгина

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Ирина Шульгина.
Ирина Шульгина. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Директор Кесклиннаской школы Йыхви Ирина Шульгина попросила, чтобы из школьного здания увезли автомат по продаже снеков, расположенный, правда, в управляемых другим волостным учреждением "Jõhvi Sport" помещениях, однако мешающий, по словам директора, жизни школы. К тому же продаваемый в таких автоматах товар - не тот, который отвечал бы сегодняшним представлениям о здоровом питании.

Подобный шаг руководства школы вполне логичен. Ведь хотя проблемой тут прежде всего назвали происходящие у этого автомата детские сборища и нарушения порядка, на самом деле важен посыл. В то время, когда о здоровом питании детей говорят все больше как о сложной задаче, никак не обоснована установка в школах таких автоматов, торгующих товаром, напичканным сахаром, солью и прочими нездоровыми веществами.

Между прочим, в Эстонии почему-то довольно популярна установка таких автоматов и в спортивных учреждениях, что тоже сомнительно.

Понятно, что многие ищут возможности дополнительно заработать на таких маленьких бизнесах, но наверняка никому нельзя делать бизнес за счет здоровья детей.

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