Директор Кесклиннаской школы Йыхви Ирина Шульгина попросила, чтобы из школьного здания увезли автомат по продаже снеков, расположенный, правда, в управляемых другим волостным учреждением "Jõhvi Sport" помещениях, однако мешающий, по словам директора, жизни школы. К тому же продаваемый в таких автоматах товар - не тот, который отвечал бы сегодняшним представлениям о здоровом питании.
ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ ⟩ Ирина Шульгина
Подобный шаг руководства школы вполне логичен. Ведь хотя проблемой тут прежде всего назвали происходящие у этого автомата детские сборища и нарушения порядка, на самом деле важен посыл. В то время, когда о здоровом питании детей говорят все больше как о сложной задаче, никак не обоснована установка в школах таких автоматов, торгующих товаром, напичканным сахаром, солью и прочими нездоровыми веществами.
Между прочим, в Эстонии почему-то довольно популярна установка таких автоматов и в спортивных учреждениях, что тоже сомнительно.
Понятно, что многие ищут возможности дополнительно заработать на таких маленьких бизнесах, но наверняка никому нельзя делать бизнес за счет здоровья детей.