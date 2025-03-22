ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Ирина Шульгина

Подобный шаг руководства школы вполне логичен. Ведь хотя проблемой тут прежде всего назвали происходящие у этого автомата детские сборища и нарушения порядка, на самом деле важен посыл. В то время, когда о здоровом питании детей говорят все больше как о сложной задаче, никак не обоснована установка в школах таких автоматов, торгующих товаром, напичканным сахаром, солью и прочими нездоровыми веществами.