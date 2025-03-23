ПЕРЕДОВИЦА Лучшего воздуха!

Качество воздуха за последние годы улучшилось по двум основным причинам. Действующие здесь крупные компании потратили много денег на сокращение выбросов. Во-вторых, некоторые предприятия, такие как завод по производству удобрений "Nitrofert", прекратили свою деятельность.

В то же время в городе с одним из самых высоких уровней безработицы в стране каждое новое предприятие приветствуется. Конечно, в лучших мечтах это могли бы быть такие фирмы, где работают только люди в белых одеждах, которые в основном занимаются интеллектуальным трудом, не оставляя видимого или ощутимого экологического следа. Однако реальность такова, что большую заинтересованность проявляют химические компании, ведь Кохтла-Ярве силен в этой области, поскольку имеет традиции и необходимую инфраструктуру.

Промышленный парк, строительство которого было завершено в 2018 году и которому местные власти дали зеленый свет, изначально планировался как крупнейший химический парк в странах Балтии. Со временем его направленность диверсифицировалась.

Однако химические предприятия, оснащенные современными технологиями, гораздо более экологичны и безопасны для человека, чем те, которые были построены в Кохтла-Ярве во время советской оккупации, когда влиянию на окружающую среду и здоровье человека придавалось в лучшем случае лишь символическое значение.

Новые производства также требуют большей компетентности от местных властей, которые должны уметь оценивать сопутствующие риски, но не должны превращаться в противников новых предприятий. Особенно плохо, когда это делается в популистском ключе для достижения желаемого результата на выборах.