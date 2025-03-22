Сб, 22.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

Настоятельница монастыря: не привозите к нам урны для голосования

Copy
Хотя настоятельница расположенного в Куремяэ Пюхтицкого монастыря матушка Филарета утверждает, что монастырь отрешен от мирской жизни и политикой не занимается, на местную политику монахини, голосуя, все же влияют.
Хотя настоятельница расположенного в Куремяэ Пюхтицкого монастыря матушка Филарета утверждает, что монастырь отрешен от мирской жизни и политикой не занимается, на местную политику монахини, голосуя, все же влияют. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

По словам настоятельницы расположенного в Куремяэ Пюхтицкого монастыря Филареты, монахини не заинтересованы в участии в местных выборах, но они делают это, так как в монастырь привозят урны для голосования. По сообщению же Алутагузеской волостной избирательной комиссии, это делается по желанию самого монастыря.

Вопрос об участии монахинь в выборах поднял на состоявшейся в четверг в монастыре встрече председатель Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги. Перед этим игуменья Филарета долго говорила о том, что монастырь не интересуется ни политикой, ни мирской жизнью, что они от этого отрешены и сосредоточены лишь на молитве и трудах, чтобы хозяйствовать в монастыре. Поэтому монастырь не может также давать оценку в том числе происходящей в Украине войне и Московскому патриархату, выхода из подчинения которому желает Министерство внутренних дел, подготовившее соответствующий проект.

Как урны для голосования попадают в монастырь?

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Новости
Наверх