Настоятельница монастыря: не привозите к нам урны для голосования

Вопрос об участии монахинь в выборах поднял на состоявшейся в четверг в монастыре встрече председатель Алутагузеского волостного собрания Марек Кулламяги. Перед этим игуменья Филарета долго говорила о том, что монастырь не интересуется ни политикой, ни мирской жизнью, что они от этого отрешены и сосредоточены лишь на молитве и трудах, чтобы хозяйствовать в монастыре. Поэтому монастырь не может также давать оценку в том числе происходящей в Украине войне и Московскому патриархату, выхода из подчинения которому желает Министерство внутренних дел, подготовившее соответствующий проект.