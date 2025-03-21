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Продолжительность срочной службы в Силах обороны Эстонии будет продлена до года

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Проводы парней на срочную службу в силы обороны Эстонии.
Проводы парней на срочную службу в силы обороны Эстонии. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

С 2027 года служба в армии будет длиться 12 месяцев вместо нынешних восьми или одиннадцати, сообщил главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Андрус Мерило.​ Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.

"Помимо качественных изменений в подготовке также появится боевое дежурство", – рассказал Андрус Мерило в интервью радионовостям ERR.

В дальнейшем по прохождении базового курса солдата и освоения специальности срочник сможет выполнять конкретные задачи с зенитной установкой или другим оружием.

Сейчас продолжительность службы в армии зависит от времени призыва: в рамках январского и июльского призыва служат 11 месяцев, октябрьского - 8 месяцев, напоминает портал Rus.ERR.

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Эстония
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