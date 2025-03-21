С 2027 года служба в армии будет длиться 12 месяцев вместо нынешних восьми или одиннадцати, сообщил главнокомандующий Силами обороны Эстонии, генерал-майор Андрус Мерило. Об этом пишет новостной портал Rus.ERR.
Продолжительность срочной службы в Силах обороны Эстонии будет продлена до года
"Помимо качественных изменений в подготовке также появится боевое дежурство", – рассказал Андрус Мерило в интервью радионовостям ERR.
В дальнейшем по прохождении базового курса солдата и освоения специальности срочник сможет выполнять конкретные задачи с зенитной установкой или другим оружием.
Сейчас продолжительность службы в армии зависит от времени призыва: в рамках январского и июльского призыва служат 11 месяцев, октябрьского - 8 месяцев, напоминает портал Rus.ERR.