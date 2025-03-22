Представлены кандидаты в министры нового правительства

От Партии реформ в новое правительство войдут восемь человек: премьер-министр Кристен Михал, министр финансов Юрген Лиги, министр экономики и промышленности Эркки Кельдо, министр обороны Ханно Певкур, министр культуры Хейди Пурга, которые работали на этих же должностях в составе прежнего кабинета, а также трое новичков - министр социальных дел Кармен Йоллер, министр энергетики и окружающей среды Андрес Сутт и министр инфраструктуры Кулдар Лейс.

Партию "Eesti 200" представят в новом правительстве министр иностранных дел Маргус Цахкна, министр образования и науки Кристина Каллас и министр юстиции и цифровых технологий Лийза-Ли Пакоста, которые работали на этих же должностях в составе старого кабинета, а также двое новичков - министр внутренних дел Игорь Таро и министр по делам регионов и сельского хозяйства Хендрик Террас.

Должность министра климата, которую сейчас занимает Йоко Алендер, будет упразднена, а в Министерстве социальных дел, которым до сих пор руководили двое министров - социальной защиты и здоровья - останется только один. Ранее пост министра социальной защиты занимала реформистка Сигне Рийсало, а на посту министра здоровья работала социал-демократ Рийна Сиккут, однако с начала прошлой недели в коалиции остались только представители Партии реформ и "Eesti 200".

Официально правительство в должности должен будет утвердить президент Алар Карис, после чего оно сможет принести присягу перед парламентом.