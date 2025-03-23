Пособия на покупку электромобилей больше не выплачиваются

Пособие выплачивалось на сумму до 4000 евро, но не более 25% от стоимости приобретаемого автомобиля возрастом до пяти лет, а также предоставлялось дополнительное пособие в размере 1500 евро, если покупка электромобиля сопровождалась утилизацией автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.