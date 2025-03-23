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Пособия на покупку электромобилей больше не выплачиваются

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Электромобиль на зарядке. Фото иллюстративное.
Электромобиль на зарядке. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Центр инвестиций в окружающую среду прекратил принимать заявки на пособие при покупке электромобиля в связи с исчерпанием бюджета данной меры, сообщает портал Rus.ERR. ​

Пособие выплачивалось на сумму до 4000 евро, но не более 25% от стоимости приобретаемого автомобиля возрастом до пяти лет, а также предоставлялось дополнительное пособие в размере 1500 евро, если покупка электромобиля сопровождалась утилизацией автомобиля с двигателем внутреннего сгорания.

Прием заявок на данное пособие прекратился 21 марта в связи с исчерпанием бюджета.

В общей сложности с февраля 2023 года объем пособий, выплаченных для стимулирования покупки электромобилей, составил 8,3 млн евро. С помощью этого пособия было приобретено 1518 электромобилей, в том числе 823 - физическими и 695 - юридическими лицами.

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