Платная парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает

"Мы обсуждали этот вопрос и решили не повышать плату, оставив ее на том же уровне", - сказал в разговоре с корреспондентом Rus.ERR мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.

Таким образом дневной парковочный билет по-прежнему будет стоить пять евро, месячный билет - 50 евро, а абонемент на весь сезон - 150 евро. Жители Нарва-Йыэсуу могут получить освобождение от платы за парковку.

Вдобавок горуправа Нарва-Йыэсуу традиционно установила два периода скидок: с 15 до 30 апреля сезонный билет можно приобрести за 35 евро, а с 1 до 15 мая - за 45 евро.