С начала мая и до конца сентября на городской территории Нарва-Йыэсуу действует платная автопарковка. Новостной портал Rus.ERR пишет, что повышения цены на парковку в этом году не будет.
Платная парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
"Мы обсуждали этот вопрос и решили не повышать плату, оставив ее на том же уровне", - сказал в разговоре с корреспондентом Rus.ERR мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин.
Таким образом дневной парковочный билет по-прежнему будет стоить пять евро, месячный билет - 50 евро, а абонемент на весь сезон - 150 евро. Жители Нарва-Йыэсуу могут получить освобождение от платы за парковку.
Вдобавок горуправа Нарва-Йыэсуу традиционно установила два периода скидок: с 15 до 30 апреля сезонный билет можно приобрести за 35 евро, а с 1 до 15 мая - за 45 евро.