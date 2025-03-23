ПОГОДА ПЕРЕМЕНЧИВА Начало недели будет дождливым, а то и со снегом

В понедельник, 24 марта, ночью осадков не ожидается, но днем будет пасмурно, пройдут дожди и мокрый снег. Ветер пока юго-восточный, но днем сменится на юго-западный. Температура воздуха ночью от -2 до +2°C, днем 2…7°C.

Во вторник, 25 марта, зона осадков будет смещаться на северо-восток, и в ночные часы дожди пройдут главным образом в восточных районах Эстонии. Днем над Скандинавией, в районе ее северной оконечности, сформируется ложбина нового циклона, которая будет двигаться в восточном направлении и во второй половине дня достигнет Балтийского моря и Эстонии. Это принесет осадки в виде дождя в северные регионы страны. Ветер юго-западный, умеренный, на побережье временами порывистый. Температура воздуха ночью составит -1…+2°C, днём прогреется до 4…8°C, а в южных районах потеплеет до +11°C.