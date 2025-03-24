Сегодня председатель "Партии реформ" Эстонии, премьер-министр Кристен Михал и председатель партии "Эстония 200" Кристина Каллас подписали договор коалиционного правительства, в котором основными задачами правительства определены обеспечение безопасности, обеспечение экономического роста, а также эффективное и справедливое управление страной. В новом правительстве к работе приступят пять новых министров, а одна министерская должность будет упразднена.
"Партия реформ" и "Эстония 200" подписали коалиционный договор
Партии правящей коалиции заявляют в своем учредительном соглашении, что они разделяют видение более сильной, процветающей и безопасной Эстонии, где каждому гражданину гарантированы свобода, свободная самореализация, благополучие, справедливость и чистая природа.
В соглашении декларируется, что приоритетами Эстонии являются обороноспособность, конкурентоспособная и основанная на инновациях экономика, благоприятное для бизнеса и эффективное государственное управление и чистая природа.
Расходы Эстонии на оборону увеличатся как минимум до 5% ВВП. Эстония будет поддерживать Украину до победы и справедливого мира. Основа национальной безопасности - НАТО.
Налоговая система Эстонии станет удобной для бизнеса, единообразной и простой. Корпоративный подоходный налог исчезнет. Необлагаемый налогом минимум увеличится до 700 евро, а налоговая нагрузка на население снизится. Создается местный инструмент льгот для стимулирования экономического роста.
Цель коалиционного правительства - развитие экономики с более высокой добавленной стоимостью и выведение Эстонии в десятку лидеров инноваций в мире. В энергетике цель - обеспечить безопасность поставок и экономическую конкурентоспособность.
Ненужные правила и отчетность будут устранены, что упростит и ускорит администрирование. Отправка данных становится автоматической и одноразовой. Для устранения излишней бюрократии при Правительстве будет создан Совет предпринимателей.
Помимо базового соглашения, будут также заключены коалиционные соглашения по областям, на основе которых в ближайшие недели будет составлен комплексный план действий правительства.