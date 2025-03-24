"Партия реформ" и "Эстония 200" подписали коалиционный договор

Партии правящей коалиции заявляют в своем учредительном соглашении, что они разделяют видение более сильной, процветающей и безопасной Эстонии, где каждому гражданину гарантированы свобода, свободная самореализация, благополучие, справедливость и чистая природа.

В соглашении декларируется, что приоритетами Эстонии являются обороноспособность, конкурентоспособная и основанная на инновациях экономика, благоприятное для бизнеса и эффективное государственное управление и чистая природа.

Расходы Эстонии на оборону увеличатся как минимум до 5% ВВП. Эстония будет поддерживать Украину до победы и справедливого мира. Основа национальной безопасности - НАТО.

Налоговая система Эстонии станет удобной для бизнеса, единообразной и простой. Корпоративный подоходный налог исчезнет. Необлагаемый налогом минимум увеличится до 700 евро, а налоговая нагрузка на население снизится. Создается местный инструмент льгот для стимулирования экономического роста.

Цель коалиционного правительства - развитие экономики с более высокой добавленной стоимостью и выведение Эстонии в десятку лидеров инноваций в мире. В энергетике цель - обеспечить безопасность поставок и экономическую конкурентоспособность.

Ненужные правила и отчетность будут устранены, что упростит и ускорит администрирование. Отправка данных становится автоматической и одноразовой. Для устранения излишней бюрократии при Правительстве будет создан Совет предпринимателей.

Помимо базового соглашения, будут также заключены коалиционные соглашения по областям, на основе которых в ближайшие недели будет составлен комплексный план действий правительства.