Приближается сезон отпусков, поэтому у работников могут возникнуть связанные с отпуском вопросы.
ОДИН ВОПРОС ⟩ Имеет ли работодатель право не предоставить работнику отпуск в желаемое им время?
Ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:
- Работодатель должен составлять график отпусков на каждый календарный год и информировать о нем работников в течение первого квартала календарного года. Речь идет о периоде, когда работодатель может в одностороннем порядке назначить время отпусков, учитывая пожелания лиц и работников, имеющих льготы. В графике отпусков отмечают периоды отпусков всех работников. Если работник не использовал часть основного отпуска за предыдущий год, то это тоже надо указать в графике отпусков текущего года. В противном случае требование работника об основном отпуске за прошедший год может устареть, так как срок его истекает в течение одного года, считая с окончания того календарного года, за который начисляется отпуск.
Основной отпуск предоставляется частями только по соглашению сторон.
Если работодатель не воспользовался своим правом запланировать время отпусков в графике отпусков, который он должен составить и сообщить о нем работникам не позднее конца марта каждого календарного года, то работник имеет право использовать отпуск в подходящее для него время, сообщив об этом в письменном виде за 14 календарных дней. Работодатель не может отказать в предоставлении такого отпуска.