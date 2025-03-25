ОДИН ВОПРОС Имеет ли работодатель право не предоставить работнику отпуск в желаемое им время?

- Работодатель должен составлять график отпусков на каждый календарный год и информировать о нем работников в течение первого квартала календарного года. Речь идет о периоде, когда работодатель может в одностороннем порядке назначить время отпусков, учитывая пожелания лиц и работников, имеющих льготы. В графике отпусков отмечают периоды отпусков всех работников. Если работник не использовал часть основного отпуска за предыдущий год, то это тоже надо указать в графике отпусков текущего года. В противном случае требование работника об основном отпуске за прошедший год может устареть, так как срок его истекает в течение одного года, считая с окончания того календарного года, за который начисляется отпуск.