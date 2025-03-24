В прошлом году Касса здоровья компенсировала стоматологические услуги на 29 млн евро, что на сорок процентов больше показателя 2023 года, пишет rus.err.
Касса здоровья почти полностью израсходовала прошлогодний бюджет пособий на стоматологию
Ежегодным пособием на стоматологию, которое с 2024 года было увеличено с 40 до 60 евро, в прошлом году воспользовались свыше 400 000 человек.
По словам руководителя стоматологической услуги Кассы здоровья Тийи Зейго, по сравнению с 2023 годом пособием воспользовались почти на 21 000 человек больше.
Из запланированных на эти цели средств было израсходовано 97%.