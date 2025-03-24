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Касса здоровья почти полностью израсходовала прошлогодний бюджет пособий на стоматологию

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Стоматолог Яана Олак ведет прием.
Стоматолог Яана Олак ведет прием. Фото: Tartu Ülikooli kliinikum

В прошлом году Касса здоровья компенсировала стоматологические услуги на 29 млн евро, что на сорок процентов больше показателя 2023 года, пишет rus.err.

Ежегодным пособием на стоматологию, которое с 2024 года было увеличено с 40 до 60 евро, в прошлом году воспользовались свыше 400 000 человек.

По словам руководителя стоматологической услуги Кассы здоровья Тийи Зейго, по сравнению с 2023 годом пособием воспользовались почти на 21 000 человек больше.

Из запланированных на эти цели средств было израсходовано 97%.

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