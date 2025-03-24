Касса здоровья почти полностью израсходовала прошлогодний бюджет пособий на стоматологию

Ежегодным пособием на стоматологию, которое с 2024 года было увеличено с 40 до 60 евро, в прошлом году воспользовались свыше 400 000 человек.

По словам руководителя стоматологической услуги Кассы здоровья Тийи Зейго, по сравнению с 2023 годом пособием воспользовались почти на 21 000 человек больше.

Из запланированных на эти цели средств было израсходовано 97%.