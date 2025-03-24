Полиция просит помощи в поимке лихачей

Начальник службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс подчеркивает, что весенняя погода и сухие дороги создают у водителей обманчивое чувство уверенности, в результате чего водители больше рискуют и смелее жмут на педаль газа.

- Но одна истина всегда неизменна - чем выше скорость, тем больше опасность как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения. А это влечет за собой ДТП с более трагическими последствиями, - пояснил Кирсс, отметив, что среди всех ДТП со смертельном исходом в прошлом году в 28 случаях определяющим фактором была именно скорость.

Поэтому полиция призывает людей делиться информацией о местах, где чаще всего превышают скорость - будь то родные улицы, окрестности школ и игровых площадок, шоссе или прочие места. "Чем точнее информация будет предоставлена, тем эффективнее мы сможем направить надзор за дорожным движением туда, где это больше всего необходимо. Дорожная толока - это не просто акция полиции, это совместный проект с общиной, целью которого является спасение человеческих жизней", - добавил Кирсс.

Сообщить о своих наблюдениях следует на веб-странице www.liiklustalgud.ee, отметив излюбленные места лихачей. Во вторую неделю апреля патрули проверят именно эти места. Полиция будет собирать информацию до 30 марта.

В прошлом году на странице www.liiklustalgud.ee было отмечено около 2500 проблемных мест по всей Эстонии.