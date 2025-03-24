Зарплаты работников здравоохранения повысят

Согласно заключенному новому коллективному договору, в текущем году новая ставка вступит в силу уже 1 апреля, и последующая - ровно через год. Наибольшая ставка почасовой оплаты полагается врачам-специалистам (22,81 евро в час с 1 апреля 2026 года), наименьшая - санитарам (8,10 евро в час). Фонд заработной платы медработников в 2025 году увеличится на 12,2 млн евро.

Как отмечает rus.err, достигнутое в коллективном договоре соглашение оказалось значительно ниже того, к чему стремились медики при начале переговоров осенью 2024 года, а также заметно уступает повышению зарплат, которого им удалось добиться в два предшествовавших года.