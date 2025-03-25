Михкель Нестор: Будет ли Европа тратить деньги, чтобы стать сильнее?

Конечно, основой этого удобства были гарантии мира со стороны США, против которых Россия никогда не осмелилась бы выступить. Но то, что было само собой разумеющимся для предыдущих президентов США, для Дональда Трампа не так. Хотя мир в Европе, безусловно, отвечает интересам США, совершенно непонятно, почему именно они должны за это расплачиваться. Осознание того, что прежние гарантии безопасности уже не столь надежны, похоже, - по крайней мере на данный момент - напомнило европейским политикам о серьезности ситуации.

Первоначальный испуг, похоже, приносит самые сильные плоды в Германии. Недавно вступивший в должность канцлер Фридрих Мерц, вопреки своим прежним взглядам, быстро пошел на смягчение бюджетных правил Германии. Закон, принятый после финансового кризиса, ограничивал дефицит бюджета Германии скромными 0,35% и запрещал федеральным землям вообще иметь бюджетный дефицит. Однако негативным последствием консервативной фискальной политики стало пренебрежение финансированием ряда важнейших для страны сфер.

"Больший вклад Европы в самооборону отвечает жизненно важным интересам Эстонии". Михкель Нестор, экономический аналитик

Чтобы изменить ситуацию, немецкий парламент на прошлой неделе в срочном порядке принял решение об освобождении некоторых расходов от этого лимита. Причиной спешки стала не только изменившаяся оценка ситуации в сфере безопасности, но и политическая реальность, поскольку в новом Бундестаге, который вскоре должен приступить к работе, не имелось бы политического консенсуса для этого.