Нельзя сказать, что избрание Дональда Трампа президентом не принесло ничего позитивного. Особенно это касается старой Европы.
Михкель Нестор: Будет ли Европа тратить деньги, чтобы стать сильнее?
Резкий разворот во внешней политике США, включающий как враждебную торговую политику, так и предупреждение о том, что союзники должны начать защищать себя сами, вызвал настоящую бурю в Европе. Если еще совсем недавно политики говорили о необходимости ограничить дефицит бюджета и держать под контролем долговую нагрузку, то теперь, по сути, в последние несколько недель темой разговоров стала необходимость тратить больше, чем раньше, прежде всего в сфере обороны.
То, что Европа делегировала свою оборону Соединенным Штатам, было общепризнанным фактом на протяжении десятилетий. С 1980-х годов оборонные бюджеты европейских стран в соотношении с ВВП неуклонно сокращались, что было одобрительно названо "дивидендами мира". В конце концов, подготовка к войне не должна быть целью ни одного разумного государства - люди хотят жить в мире, а деньгам можно найти гораздо более разумное применение.
Поскольку еще несколько лет назад мир казался вечным, значительная часть европейских стран ограничилась модными расходами на оборону, что далеко не соответствовало согласованной среди государств-членов НАТО цели - тратить на оборону два процента ВВП. Хотя война в Украине, безусловно, встряхнула эту идиллию, европейские политики после первоначального шока снова начали медлить. Чем дальше от границ России, тем более ненужными казались расходы на оборону в реальном выражении. Особенно в ситуации, когда избирателей в первую очередь волновали социальные пособия и другие темы общества благоденствия.
Конечно, основой этого удобства были гарантии мира со стороны США, против которых Россия никогда не осмелилась бы выступить. Но то, что было само собой разумеющимся для предыдущих президентов США, для Дональда Трампа не так. Хотя мир в Европе, безусловно, отвечает интересам США, совершенно непонятно, почему именно они должны за это расплачиваться. Осознание того, что прежние гарантии безопасности уже не столь надежны, похоже, - по крайней мере на данный момент - напомнило европейским политикам о серьезности ситуации.
Первоначальный испуг, похоже, приносит самые сильные плоды в Германии. Недавно вступивший в должность канцлер Фридрих Мерц, вопреки своим прежним взглядам, быстро пошел на смягчение бюджетных правил Германии. Закон, принятый после финансового кризиса, ограничивал дефицит бюджета Германии скромными 0,35% и запрещал федеральным землям вообще иметь бюджетный дефицит. Однако негативным последствием консервативной фискальной политики стало пренебрежение финансированием ряда важнейших для страны сфер.
"Больший вклад Европы в самооборону отвечает жизненно важным интересам Эстонии".Михкель Нестор, экономический аналитик
Чтобы изменить ситуацию, немецкий парламент на прошлой неделе в срочном порядке принял решение об освобождении некоторых расходов от этого лимита. Причиной спешки стала не только изменившаяся оценка ситуации в сфере безопасности, но и политическая реальность, поскольку в новом Бундестаге, который вскоре должен приступить к работе, не имелось бы политического консенсуса для этого.
Согласно утвержденному плану, расходы Германии на оборону отныне не будут учитываться при расчете дефицита, а это означает, что в принципе на национальную оборону можно будет потратить столько, сколько необходимо. Помимо инвестиций в оборону, "невидимым" станет и новый план программы инвестиций в инфраструктуру объемом 500 миллиардов евро, направленной на улучшение работы энергетического сектора, больниц, школ и транспортной сети Германии.
Эти решения в общих чертах получили одобрение даже привыкших к бережливому менталитету немецких экономических экспертов, которые теперь прогнозируют, что в результате этих решений Германию может ожидать вдвое более быстрый экономический рост, чем прежде.
Если Германия, похоже, наконец-то начинает действовать серьезно, остается вопрос, что будет с остальной Европой. Со своей стороны, председатель Европейской комиссии немка Урсула фон дер Ляйен, по крайней мере, попыталась побудить страны увеличить расходы на оборону, предложив план совместного займа Европейского союза в размере 150 миллиардов евро, который государства-члены могли бы использовать для укрепления обороны.
Хотя в целом это приветствовалось (раньше именно немцы были главными противниками совместных заимствований), страны южной Европы с радостью использовали бы совместный долг для совершенно других целей. Пожалуй, в этом выражается понимание этими политиками, а также избирателями того, насколько велика военная угроза, которую Россия представляет для этих стран. К счастью, иного мнения придерживаются в ближайшем окружении Эстонии - Латвии, Литве, Польше, а также в странах Северной Европы, где увеличение расходов на оборону стало явным приоритетом. Самые амбициозные планы у Польши и Литвы, где расходы на оборону вскоре составят более 5% ВВП, но увеличить инвестиции пообещали также Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия.
Больший вклад Европы в самооборону отвечает жизненно важным интересам Эстонии. Независимо от того, будут США с нами или нет, наши ближайшие соседи неизбежно находятся в одной лодке с Эстонией. С другой стороны, эти планы могли бы приветствоваться и странами, находящимися дальше от России, по крайней мере, исходя из экономических интересов.
Экономический рост в Европе был хронически медленным, и одной из причин этого было нежелание тратить достаточно средств на инвестиции во внутреннюю экономику. Увеличение расходов государственного бюджета неизбежно заставит это сделать. Оптимисты полагают, что Европа, вкладывающая значительные средства в оборону, энергетику и инфраструктуру, может добиться более быстрого экономического роста в долгосрочной перспективе.
По крайней мере, Эстония, похоже, только выиграет от этих изменений. В первую очередь, конечно, за счет укрепления безопасности, но также и экономики. Какова бы ни была ситуация в южной Европе, наши важнейшие торговые партнеры явно увеличивают свои расходы. Часть этих денег обязательно дойдет по "кровеносной системе" экономики и до зависящей от экспорта Эстонии.
Более высокие расходы на оборону, естественно, означают увеличение налогового бремени для Эстонии, но от нас самих зависит, какая часть этих расходов останется в Эстонии. Глядя на количество новых компаний, появляющихся в оборонной промышленности, вспоминаются лучшие времена технологического сектора. Будем надеяться, что этот рост не окажется временным и вскоре приведет к повышению уровня безопасности и экономическому росту в Эстонии.