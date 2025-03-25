У певцов и танцоров начались решающие смотры

С марта по май продлятся предварительные репетиции и у остальных. На них в последний раз внимательно посмотрят на танцоров, певцов и оркестры. В апреле - начале мая выяснится, какие коллективы получат путевку на праздник.

В Ида-Вирумаа смотры начались в прошлую пятницу, когда свои умения продемонстрировали детские хоры - на всеобщий праздник песни стремятся попасть в общем семь детских хоров. Дирижер из Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова призналась перед выступлением, что очень уверена в своем детском хоре. "Мы разучили репертуар, у нас в Ахтмеской школе искусств сильный состав. После первой предварительной репетиции мы получили очень хорошие отзывы, что у нас очень хорошее трехголосие и мы звучим чисто", - сказала она.