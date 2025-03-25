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У певцов и танцоров начались решающие смотры

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За день до второй и решающей предварительной репетиции ида-вируские детские хоры исполнили репертуар певческого праздника на ночном празднике песни Йыхвиской гимназии. На снимке - детскими хорами руководит дирижер Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова.
За день до второй и решающей предварительной репетиции ида-вируские детские хоры исполнили репертуар певческого праздника на ночном празднике песни Йыхвиской гимназии. На снимке - детскими хорами руководит дирижер Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В минувшую пятницу второй круг предварительных репетиций начался в Ида-Вирумаа у детских хоров, в конце этой недели состоятся показы у танцоров. Однако решения, кто попадет под свод эстрады певческого поля и на стадион "Kalev", придется еще подождать.

С марта по май продлятся предварительные репетиции и у остальных. На них в последний раз внимательно посмотрят на танцоров, певцов и оркестры. В апреле - начале мая выяснится, какие коллективы получат путевку на праздник.

В Ида-Вирумаа смотры начались в прошлую пятницу, когда свои умения продемонстрировали детские хоры - на всеобщий праздник песни стремятся попасть в общем семь детских хоров. Дирижер из Ахтмеской школы искусств Ольга Портнова призналась перед выступлением, что очень уверена в своем детском хоре. "Мы разучили репертуар, у нас в Ахтмеской школе искусств сильный состав. После первой предварительной репетиции мы получили очень хорошие отзывы, что у нас очень хорошее трехголосие и мы звучим чисто", - сказала она.

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