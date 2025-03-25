В минувшую пятницу второй круг предварительных репетиций начался в Ида-Вирумаа у детских хоров, в конце этой недели состоятся показы у танцоров. Однако решения, кто попадет под свод эстрады певческого поля и на стадион "Kalev", придется еще подождать.
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У певцов и танцоров начались решающие смотры
С марта по май продлятся предварительные репетиции и у остальных. На них в последний раз внимательно посмотрят на танцоров, певцов и оркестры. В апреле - начале мая выяснится, какие коллективы получат путевку на праздник.