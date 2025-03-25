Йыхвиская театральная резиденция и запланированный в ее рамках общинный спектакль "Sündinud Jõhvis" получат новый шанс, поскольку Йыхвиская волость решила поддержать начинание.
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Театральная резиденция "Sündinud Jõhvis" предпримет новую попытку
Первая ласточка программы "Sündinud Jõhvis", рассчитанной на три года, должна была взлететь в конце осени 2023 года. Предыдущий министр культуры Пирет Хартман хотела создать ее в Йыхвиском концертном доме, чтобы в уездном центре появилось театральное гнездо нового типа, но при новом министре Хейди Пурга государство оставило новую инициативу без поддержки.