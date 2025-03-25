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Театральная резиденция "Sündinud Jõhvis" предпримет новую попытку

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Директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа с нетерпением ждут нового театрального проекта. Имя художественного руководителя театральной резиденции будет объявлено в мае. Он отберет актеров, которые приедут в Йыхви на три месяца, а также организуют мастер-классы для местных жителей.
Директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий и председатель Йыхвиского волостного собрания Валло Реймаа с нетерпением ждут нового театрального проекта. Имя художественного руководителя театральной резиденции будет объявлено в мае. Он отберет актеров, которые приедут в Йыхви на три месяца, а также организуют мастер-классы для местных жителей. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Йыхвиская театральная резиденция и запланированный в ее рамках общинный спектакль "Sündinud Jõhvis" получат новый шанс, поскольку Йыхвиская волость решила поддержать начинание.

Первая ласточка программы "Sündinud Jõhvis", рассчитанной на три года, должна была взлететь в конце осени 2023 года. Предыдущий министр культуры Пирет Хартман хотела создать ее в Йыхвиском концертном доме, чтобы в уездном центре появилось театральное гнездо нового типа, но при новом министре Хейди Пурга государство оставило новую инициативу без поддержки.

Директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий, который долгое время готовил театральную резиденцию, был разочарован решением Министерства культуры. "Но наш девиз - не забиваться в угол и не плакать", - признался он и сказал, что нашел нового единомышленника в лице Валло Реймаа, председателя волостного собрания Йыхви.

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