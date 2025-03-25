Театральная резиденция "Sündinud Jõhvis" предпримет новую попытку

Первая ласточка программы "Sündinud Jõhvis", рассчитанной на три года, должна была взлететь в конце осени 2023 года. Предыдущий министр культуры Пирет Хартман хотела создать ее в Йыхвиском концертном доме, чтобы в уездном центре появилось театральное гнездо нового типа, но при новом министре Хейди Пурга государство оставило новую инициативу без поддержки.

Директор Йыхвиского концертного дома Михаил Кастрицкий, который долгое время готовил театральную резиденцию, был разочарован решением Министерства культуры. "Но наш девиз - не забиваться в угол и не плакать", - признался он и сказал, что нашел нового единомышленника в лице Валло Реймаа, председателя волостного собрания Йыхви.