ПЕРЕДОВИЦА Наследие Осипенко

Болезненным ударом для Осипенко стало возбужденное в 2022 году уголовное дело, в ходе которого он был взят под стражу по подозрению в коррупции, но до этого он успел перевести свои компании и имущество на имя жены. Однако после этого между супругами вспыхнула ссора из-за предполагаемых отношений на стороне бизнесмена, и Осипенко остался гол как сокол. После этого бизнесмен попытался вернуться на местный рынок обслуживания дорог с другой фирмой, но для этого ему надо было устранить нынешнюю фирму по обслуживанию дорог "N&V", принадлежащую его жене. Мы помним, как сильно тогда критиковали качество работы "N&V", и компании даже пришлось организовать публичную выставку своей техники осенью 2023 года, чтобы подтвердить, что она готова к зиме.