Бизнесмен и политик Николай Осипенко, скончавшийся в прошлом году, по-прежнему дает темы для разговоров. В связи с его деятельностью уже было несколько судебных дел, и, вероятно, будут и другие.
ПЕРЕДОВИЦА ⟩ Наследие Осипенко
Болезненным ударом для Осипенко стало возбужденное в 2022 году уголовное дело, в ходе которого он был взят под стражу по подозрению в коррупции, но до этого он успел перевести свои компании и имущество на имя жены. Однако после этого между супругами вспыхнула ссора из-за предполагаемых отношений на стороне бизнесмена, и Осипенко остался гол как сокол. После этого бизнесмен попытался вернуться на местный рынок обслуживания дорог с другой фирмой, но для этого ему надо было устранить нынешнюю фирму по обслуживанию дорог "N&V", принадлежащую его жене. Мы помним, как сильно тогда критиковали качество работы "N&V", и компании даже пришлось организовать публичную выставку своей техники осенью 2023 года, чтобы подтвердить, что она готова к зиме.
Корни судебного дела, о котором мы пишем сегодня, также восходят к этому времени.
Недавно мы писали о судебном деле, в котором жена Николая Осипенко Наталия потребовала от Марии Меркуловой, бывшего руководителя компаний "N&V" и "Ekovir", вернуть кредит, который она ранее с одобрения бизнесмена взяла у его компании. На этот раз безрезультатно.
Однако было бы неправильно думать, что на этом судебные споры вокруг бизнеса и активов Осипенко закончатся. Общественность обоснованно заинтересована в этом, поскольку созданные им компании предоставляют важные общественные услуги, и немаловажно, будут ли полученные за них деньги направлены на улучшение содержания дорог и мусорное хозяйство, или же большая их часть будет тратиться на судебные разбирательства.