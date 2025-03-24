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Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не захотел пойти в Рийгикогу

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Максим Ильин находит, что в Нарва-Йыэсуу он нужнее, чем на Тоомпеа.
Максим Ильин находит, что в Нарва-Йыэсуу он нужнее, чем на Тоомпеа. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин отказался от перехода в Рийгикогу, для чего перед ним открылась возможность вследствие "ремонта" правительства.

Максим Ильин в 2023 году баллотировался на парламентских выборах в качестве первого номера партии "Eesti 200" в Ида-Вирумаа. Он набрал 1111 голосов, что стало пятым индивидуальным результатом в Ида-Вирумаа после результатов независимого кандидата Михаила Стальнухина, лидера партии "Koos" Айво Петерсона, центристки Яны Тоом и реформиста Меэлиса Кийли. Так как кандидаты "Eesti 200" в сумме не набрали в Ида-Вирумаа 75% окружной квоты, то Ильин остался без окружного мандата.

Чувствует себя более нужным в Нарва-Йыэсуу

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