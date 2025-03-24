Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин не захотел пойти в Рийгикогу

Максим Ильин в 2023 году баллотировался на парламентских выборах в качестве первого номера партии "Eesti 200" в Ида-Вирумаа. Он набрал 1111 голосов, что стало пятым индивидуальным результатом в Ида-Вирумаа после результатов независимого кандидата Михаила Стальнухина, лидера партии "Koos" Айво Петерсона, центристки Яны Тоом и реформиста Меэлиса Кийли. Так как кандидаты "Eesti 200" в сумме не набрали в Ида-Вирумаа 75% окружной квоты, то Ильин остался без окружного мандата.