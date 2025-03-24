В Министерстве климата планируют облегчить развитие на прибрежных территориях

- Мы говорим о случаях, когда у водоемов имеются слишком большие затопляемые территории. Где зона запрета на строительство начинается только после зоны безопасности от наводнений, зачастую на расстоянии сотен метров и в некоторых случаях даже нескольких километров от побережья. В ходе анализа мы пришли к выводу, что можно несколько уменьшить защитные зоны и разрешить дополнительную деятельность, - пояснил глава отдела защиты биоразнообразия Министерства климата Таймо Аасма.