Министерство климата предлагает внести изменения в Закон об охране природы, которые могут повлиять на прибрежное строительство в Эстонии. В частности, речь идет о смягчении ограничений в зонах, подверженных наводнениям, передает rus.err.
В Министерстве климата планируют облегчить развитие на прибрежных территориях
- Мы говорим о случаях, когда у водоемов имеются слишком большие затопляемые территории. Где зона запрета на строительство начинается только после зоны безопасности от наводнений, зачастую на расстоянии сотен метров и в некоторых случаях даже нескольких километров от побережья. В ходе анализа мы пришли к выводу, что можно несколько уменьшить защитные зоны и разрешить дополнительную деятельность, - пояснил глава отдела защиты биоразнообразия Министерства климата Таймо Аасма.
По его словам, вопросы, касающиеся застройки прибрежных территорий, планируется передать в компетенцию муниципалитетов.