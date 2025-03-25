В Йыхви откроется круглосуточный спортивный клуб

Собственником и управляющей компанией JEWE Keskus является East Capital Real Estate AS, ставящая перед собой цель обновить концепцию центра и увеличить долю предлагаемых в нем услуг.

- В 2024 году "Gym!" открылся в расположенном в Нарве бизнес-центре "Kerese Keskus", который также входит в портфель недвижимости East Capital Real Estate. Успешное сотрудничество привело к подписанию договора аренды для открытия клуба в JEWE Keskus в Йыхви. Мы хотим вдохнуть в центр новую жизнь и сделать его более оживленным, чему поможет открытие спортивного клуба "Gym!", - сказала исполнительный директор JEWE Keskus Аннели Мянд.

В портфель недвижимости East Capital также входит расположенный на соседнем участке торговый центр "Tsentraal Keskus", который недавно прошел полную реконструкцию и обновление концепции. В результате реконструкции Tsentraal Keskus возросли как интерес к арендным площадям, так и количество посетителей, поэтому сейчас внимание также сосредоточено на развитии JEWE Keskus.

Спортивный клуб "Gym!" откроется в JEWE Keskus уже осенью текущего года. Площадь современного тренажерного зала составит около 700 квадратных метров. Это будет тренажерный зал самообслуживания, открытый для посетителей круглосуточно.