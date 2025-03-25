Компания East Capital Real Estate заключила договор со спортивным клубом "Gym!", который после расширения торгово-развлекательного центра JEWE Keskus станет его новым арендатором.
В Йыхви откроется круглосуточный спортивный клуб
Собственником и управляющей компанией JEWE Keskus является East Capital Real Estate AS, ставящая перед собой цель обновить концепцию центра и увеличить долю предлагаемых в нем услуг.
- В 2024 году "Gym!" открылся в расположенном в Нарве бизнес-центре "Kerese Keskus", который также входит в портфель недвижимости East Capital Real Estate. Успешное сотрудничество привело к подписанию договора аренды для открытия клуба в JEWE Keskus в Йыхви. Мы хотим вдохнуть в центр новую жизнь и сделать его более оживленным, чему поможет открытие спортивного клуба "Gym!", - сказала исполнительный директор JEWE Keskus Аннели Мянд.
В портфель недвижимости East Capital также входит расположенный на соседнем участке торговый центр "Tsentraal Keskus", который недавно прошел полную реконструкцию и обновление концепции. В результате реконструкции Tsentraal Keskus возросли как интерес к арендным площадям, так и количество посетителей, поэтому сейчас внимание также сосредоточено на развитии JEWE Keskus.
Спортивный клуб "Gym!" откроется в JEWE Keskus уже осенью текущего года. Площадь современного тренажерного зала составит около 700 квадратных метров. Это будет тренажерный зал самообслуживания, открытый для посетителей круглосуточно.
- Этой осенью мы откроем в Ида-Вирумаа уже второй клуб "Gym!" - на этот раз в Йыхви. Новый клуб предоставит жителям города современный спортивный зал высокого уровня, предлагающий всей местной общине еще больше возможностей для тренировок и поддержания здорового образа жизни всего за 19 евро в месяц. Мы благодарны East Capital за постоянное доверие и эффективное сотрудничество, - отметил исполнительный директор Gym Eesti Атс Лахи.
"Gym!" - сеть открытых круглосуточных спортклубов, работающая в Эстонии и Латвии. В общей сложности в нее входит 17 клубов - десять в Эстонии и семь в Латвии. В этом году в обеих странах планируется открыть еще несколько спортивных клубов.
East Capital Real Estate - одна из ведущих компаний по управлению активами в сфере недвижимости в странах Балтии. Она управляет фондами недвижимости общей стоимостью 600 миллионов евро, которые включают в себя 500 000 квадратных метров арендных площадей на 23 различных объектах. В портфель входят крупнейшие в странах Балтии логистические центры, известные отели и коммерческие здания, в том числе бизнес-центры в Ида-Вирумаа - в Йыхви и Нарве.
East Capital Real Estate является частью концерна East Capital, основанного в 1997 году. Это независимая компания по управлению активами, специализирующаяся на развивающихся рынках, отличающихся быстрым экономическим ростом.