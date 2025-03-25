Жителям северо-востока Эстонии потребуется перенастроить свои телевизоры

Зона покрытия телепередатчиков в Коэру, Кохтла-Нымме и Пылтсамаа полностью или частично охватывает следующие уезды: Харьюмаа, Рапламаа, Ярвамаа, Ляэне- и Ида-Вирумаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Йыгевамаа, Тартумаа и город Нарву.

"Если в верхнем левом углу экрана телевизора отображается отметка "SD", то зрителям не нужно выполнять поиск каналов 1 апреля, так как изменение не повлияет на трансляцию телеканалов в формате SD", - сообщил Кристо Каасан, директор по технологиям предоставляющей медийные услуги по Эстонии компании "Levira"

Для поиска каналов в меню телевизора следует найти раздел "Настройки", затем выбрать пункт "Автопоиск" или "Настройка". Если перед началом поиска будет запрошен источник сигнала, необходимо выбрать "Антенна" или "DVB-T", после чего поиск запустится.

- Изменение частоты улучшит качество приема сигнала в зоне действия передатчиков Коэру, Кохтла-Нымме и Пылтсамаа. Кроме того, частота станет такой же, как у передатчиков Валгъярве и Вильянди - то есть канал E35 с центральной частотой 586 МГц, - добавил Кристо Каасан.

AS Levira предоставляет медийные услуги в Эстонии и по всему миру. Levira производит телевизионный контент, помогает оказывающим медийные услуги компаниям создавать телевизионные каналы и отвечает за то, чтобы программы находились в эфире круглосуточно и круглогодично. Levira является основным оператором телевизионных и радиосетей в Эстонии и располагает одним из крупнейших в Эстонии дата-центров.​

Клиентами Levira являются международные и местные ИТ-компании и поставщики медиа-услуг. Акционерами Levira являются Эстонская Республика и французское телекоммуникационное предприятие TDF (доли участия, соответственно, 51% и 49%).