Власти Кохтла-Ярве планируют снести семь заброшенных домов в Сомпаской части города в мае и июне этого года, пишет rus.err.
В Кохтла-Ярве снесут семь многоквартирных домов
Городские власти уже договорились с владельцами 11 квартир - они получат мотивационную выплату в размере чуть более 2000 евро. Ещё 17 квартир городу передало государство за символическую плату в один евро за квартиру.
Если владельцы остальных квартир не выйдут на связь с чиновниками, то их жилье будет подвергнуто принудительному отчуждению.
- Поскольку стоимость квартир является меньше чем 0,3 от средней брутто зарплаты за предыдущий год, то эти квартиры могут быть отчуждены в принудительном порядке, - сказал руководитель финансовой службы Кохтла-Ярве Айвар Камал.