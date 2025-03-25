В Кохтла-Ярве снесут семь многоквартирных домов

Городские власти уже договорились с владельцами 11 квартир - они получат мотивационную выплату в размере чуть более 2000 евро. Ещё 17 квартир городу передало государство за символическую плату в один евро за квартиру.

Если владельцы остальных квартир не выйдут на связь с чиновниками, то их жилье будет подвергнуто принудительному отчуждению.

- Поскольку стоимость квартир является меньше чем 0,3 от средней брутто зарплаты за предыдущий год, то эти квартиры могут быть отчуждены в принудительном порядке, - сказал руководитель финансовой службы Кохтла-Ярве Айвар Камал.