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В Кохтла-Ярве снесут семь многоквартирных домов

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Дома-призраки по улице Хумала в Сомпа тоже будут снесены.
Дома-призраки по улице Хумала в Сомпа тоже будут снесены. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

Власти Кохтла-Ярве планируют снести семь заброшенных домов в Сомпаской части города в мае и июне этого года, пишет rus.err.

Городские власти уже договорились с владельцами 11 квартир - они получат мотивационную выплату в размере чуть более 2000 евро. Ещё 17 квартир городу передало государство за символическую плату в один евро за квартиру.

Если владельцы остальных квартир не выйдут на связь с чиновниками, то их жилье будет подвергнуто принудительному отчуждению.

- Поскольку стоимость квартир является меньше чем 0,3 от средней брутто зарплаты за предыдущий год, то эти квартиры могут быть отчуждены в принудительном порядке, - сказал руководитель финансовой службы Кохтла-Ярве Айвар Камал.

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Кохтла-Ярве
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