Экономика Эстонии начала расти, как и инфляция

В то же время, как отмечается в отчете Банка Эстонии, началось восстановление экономики. Некоторое улучшение конкурентоспособности в сочетании с восстановлением внешнего спроса привело к росту экспорта, и это также вернуло экономику Эстонии на путь роста в конце прошлого года. Однако выход из спада, вызванного кризисом, займет время, поскольку производство в Эстонии стало дороже, чем у конкурентов, и чтобы адаптироваться к этому, необходимо повысить производительность, а это будет происходить медленно.