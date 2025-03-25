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Экономика Эстонии начала расти, как и инфляция

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Деньги.
Деньги. Фото: Пеэтер Лиллевяли

По данным Банка Эстонии, экономика в этом году вырастет на полтора процента, а инфляция ускорится до шести. В следующем году, как ожидается инфляция опустится до 3,8 процента, а экономика вырастет на 2,6 процента.

Главными факторами инфляции в этом году станут повышение налогов и продолжающийся рост заработных плат. 

В то же время, как отмечается в отчете Банка Эстонии, началось восстановление экономики. Некоторое улучшение конкурентоспособности в сочетании с восстановлением внешнего спроса привело к росту экспорта, и это также вернуло экономику Эстонии на путь роста в конце прошлого года. Однако выход из спада, вызванного кризисом, займет время, поскольку производство в Эстонии стало дороже, чем у конкурентов, и чтобы адаптироваться к этому, необходимо повысить производительность, а это будет происходить медленно.

Средняя зарплата, согласно прогнозу, в этом году увеличится на до 2104 евро в месяц. 

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