По данным Банка Эстонии, экономика в этом году вырастет на полтора процента, а инфляция ускорится до шести. В следующем году, как ожидается инфляция опустится до 3,8 процента, а экономика вырастет на 2,6 процента.
Экономика Эстонии начала расти, как и инфляция
Главными факторами инфляции в этом году станут повышение налогов и продолжающийся рост заработных плат.
В то же время, как отмечается в отчете Банка Эстонии, началось восстановление экономики. Некоторое улучшение конкурентоспособности в сочетании с восстановлением внешнего спроса привело к росту экспорта, и это также вернуло экономику Эстонии на путь роста в конце прошлого года. Однако выход из спада, вызванного кризисом, займет время, поскольку производство в Эстонии стало дороже, чем у конкурентов, и чтобы адаптироваться к этому, необходимо повысить производительность, а это будет происходить медленно.
Средняя зарплата, согласно прогнозу, в этом году увеличится на до 2104 евро в месяц.