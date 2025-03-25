По состоянию на 23 марта, на учете в Кассе по безработице стояли 50 533 человека - почти на 400 меньше, чем неделей ранее. Количество безработных в Эстонии снижается третью неделю подряд, пишет rus.err.
Безработица снижается
Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2% от экономически активного населения. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,1%. Общее число безработных в этом уезде составляет 7487 человек, среди которых почти половина - жители Нарвы.