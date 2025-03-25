Безработица снижается

Уровень зарегистрированной безработицы остался равен 7,2% от экономически активного населения. По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он равен 12,1%. Общее число безработных в этом уезде составляет 7487 человек, среди которых почти половина - жители Нарвы.