В ДТП у деревни Ору погиб солдат срочной службы

Авария произошла 25 марта в 15:40 в деревне Вока у поворота на Ору.

По первоначальным данным, рейсовый автобус Lux Express столкнулся с транспортным средством Сил обороны. По уточненным данным, в аварии погиб солдат срочной службы. Семья призывника уведомлена.

- Солдат, который сегодня скончался из-за несчастного случая, был образцовым бойцом, который хорошо служил своей стране и активно участвовал в деятельности батальона боевой службы. Его потеря - удар для всех нас, и его будет очень не хватать, - сказал подполковник Рихо Юурик, командир батальона.

"Братья по оружию описывают павшего солдата как молниеносного, умного и очень полезного товарища, на которого всегда можно было положиться", - говорится в пресс-сообщении Сил обороны.

В автобусе пострадали водитель и 14 пассажиров, из них 10 человек доставили в больницу.

Примерно на том же месте 22 ноября прошлого года в цепной аварии столкнулись рейсовый автобус и автотранспорт с военнослужащими. Всего в аварии тогда участвовали шесть транспортных средств, в которых находилось суммарно 34 человека. Из них десять человек получили травмы, у пятерых травмы оказались более серьезные. В больницу доставили 17 человек, из которых 12 оказались военнослужащими