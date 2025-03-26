Во вторник вечером на площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры были зажжены сотни свечей в память о жертвах мартовской депортации. Днем состоялась поминальная церемония у мемориала жертвам депортации на улице Кааре в Йыхви.
ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Ида-Вирумаа почтили память жертв мартовской депортации
Настоятель приходов Люганузе и Йыхви Ульвар Куллеркупп сказал на церемонии в Кохтла-Ярве, что мы должны помнить тех людей, которые 76 лет назад были насильно разлучены со своими домами и семьями и вывезены из Эстонии в Сибирь. "Сегодня я побывал в разных местах и видел людей, помнящих о депортации, но были и те, кто ничего об этом не знает", - сказал он, отметив, как важно не забывать о том, что произошло.
Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что депортация была актом бесчеловечности и геноцида против эстонского народа. "Мы должны помнить об этом, потому что история, к сожалению, имеет свойство повторяться. Мы все знаем и видим, что происходит сегодня в Украине, - схема та же", - сказал Казело, добавив, что порой Россия действует там еще хуже.
Вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялся показ фильма Мартти Хельде "Risttuules", рассказывающего об июньской депортации в Эстонии в 1941 году.
В Йыхви 76 лет назад более 1200 человек были загнаны в вагоны для скота на месте нынешней улицы Кааре на железнодорожной ветке шахты.
- Было две цели. Во-первых, подавить сеть поддержки лесных братьев и сломить сопротивление народа вступлению в колхозы, - сказал историк Валло Реймаа, председатель волостного собрания Йыхви. - Забирая людей, которые думали самостоятельно и не приветствовали новый порядок, вместе с их семьями, они пытались сломить народ. То же самое поведение мы видим и сегодня, и хотя осталось мало людей, которые помнят события того времени, приятно видеть здесь так много школьников, - сказал Реймаа.
Из Йыхви свой путь в Сибирь начали более 1200 человек. "В то время женщин, детей и стариков загоняли в вагоны-теплушки, и важно помнить об этом", - сказал помощник старейшины Йыхвиской волости Ильмар Аун.
- Я разговаривал с одним из депортированных за несколько дней до его смерти, и, как ни парадоксально, на закате своей жизни он скучал по тем сибирским временам, - сказал руководитель "Alutaguse Memento" Лембит Притс. - Не потому, что жизнь там была сладкой, а потому, что люди держались вместе и поддерживали друг друга в трудные времена и в беде. Сегодня политические разногласия превратились в личные препирательства, люди не умеют находить компромиссы и уступать друг другу. Это огорчает, - сказал Притс.
Во вторник утром в парке скорби по жертвам зла, обустроенном на Хийемяги в Пуртсе, были возложены цветы и зажжены свечи. В Нарве память жертв депортации почтили в парке возле железнодорожного вокзала.