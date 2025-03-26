ВИДЕО И ГАЛЕРЕЯ В Ида-Вирумаа почтили память жертв мартовской депортации

Настоятель приходов Люганузе и Йыхви Ульвар Куллеркупп сказал на церемонии в Кохтла-Ярве, что мы должны помнить тех людей, которые 76 лет назад были насильно разлучены со своими домами и семьями и вывезены из Эстонии в Сибирь. "Сегодня я побывал в разных местах и видел людей, помнящих о депортации, но были и те, кто ничего об этом не знает", - сказал он, отметив, как важно не забывать о том, что произошло.

Мэр Кохтла-Ярве Хенри Казело сказал, что депортация была актом бесчеловечности и геноцида против эстонского народа. "Мы должны помнить об этом, потому что история, к сожалению, имеет свойство повторяться. Мы все знаем и видим, что происходит сегодня в Украине, - схема та же", - сказал Казело, добавив, что порой Россия действует там еще хуже.

Вечером в Кохтла-Ярвеском центре культуры состоялся показ фильма Мартти Хельде "Risttuules", рассказывающего об июньской депортации в Эстонии в 1941 году.

В Йыхви 76 лет назад более 1200 человек были загнаны в вагоны для скота на месте нынешней улицы Кааре на железнодорожной ветке шахты.