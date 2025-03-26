В течение учебного года сотрудники школьного здравоохранения обновляют вакцинационную защиту от кори, эпидемического паротита и краснухи у 13-летних школьников в соответствии с государственной программой иммунизации. Подростки в возрасте 15-16 лет имеют возможность обновить свою защиту от дифтерии, столбняка и коклюша. Кроме того, школьникам в возрасте 12-18 лет проводится вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ).
Родителям напомнили о необходимости вакцинации школьников
По предварительным данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год почти три четверти 14-летних подростков прошли ревакцинацию против кори, свинки и краснухи.
Самый высокий охват вакцинации школьников против этих вирусов, а также против дифтерии, столбняка и коклюша, был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа.
Одна пятая часть мальчиков и девочек в возрасте 12–18 лет получили вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Самый высокий охват - в уездах Сааремаа, Пярнумаа и Харьюмаа, самый низкий - в уездах Хийумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа.
Департамент здоровья отмечает, что болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, никуда не исчезли.
- Случаи последних лет как в соседних странах, так и в Эстонии показали, что вирус кори может быстро распространяться и вызывать серьезные последствия, особенно если люди не торопятся с вакцинацией, - подчеркивает Геттер Нуут, школьная медсестра в гимназии Густава Адольфа. - Корь - вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое передается через прямой контакт или воздушно-капельным путем. Повторные вакцинации в школьном возрасте играют важную роль в защите здоровья и помогают предотвратить вспышки опасных заболеваний.
Александра Шаврова, онкогинеколог Северо-Эстонской Региональной больницы, отмечает, что подхватить опасный вирус сейчас очень просто в путешествии. "Инфекционные заболевания никуда не делись и нас отделяют от них всего одна поездка на самолете или автомобиле. В то время как симптомы других инфекций проявляются быстро и сразу видны, мы не можем сказать того же об инфекции ВПЧ - они могут проявиться только спустя годы", - объясняет доктор.
Инфекция ВПЧ широко распространена в Эстонии: в течение жизни четыре из пяти человек заражаются ВПЧ. Инфекция передается от человека к человеку через кожный контакт или через слизистые оболочки, например, через поцелуи. "Поскольку ВПЧ - это инфекционное заболевание, которое может вызывать предраковые состояния в различных местах организма, и поэтому вакцинация против него очень важна", - добавляет Шаврова.
Например, своевременная вакцинация предотвращает до 90% случаев рака шейки матки, вызванного ВПЧ, и обеспечивает длительную защиту от этого заболевания.
Согласие родителей играет важную роль
Все вакцины, включенные в государственную программу иммунизации, предоставляются детям, подросткам и взрослым за счет средств Кассы здоровья и являются бесплатными для каждого человека. Перед вакцинацией детей всегда запрашивается согласие родителей.
- Вакцинация в Эстонии не является обязательной. Это возможность защитить себя и своих детей от заражения серьезными инфекционными заболеваниями и развития серьезных осложнений с помощью финансирования от Кассы здоровья, - объясняет Ханна Йяэ, руководитель отдела услуг вакцинации Кассы здоровья.
В форме согласия разъясняется программа вакцинации, указывается инфекционное заболевание, против которого делается прививка, и запрашивается согласие родителя на ее проведение.
Защиту от дифтерии и столбняка необходимо обновлять каждые 10 лет, поэтому важно продолжить вакцинацию после школы у семейного врача. "Это единственная вакцина, которая финансируется Кассой здоровья и гарантирована для всех взрослых", - добавляет Йяэ.
Согласно государственной программе профилактических вакцинаций в школах проводятся вакцинации от следующих заболеваний: ВПЧ для детей 12–18 лет, корь, свинка и краснуха для детей 13 лет, дифтерия-столбняк и коклюш для детей 15–16 лет.
- Сложные сокращения в описании вакцины в формах согласия означают сокращенное название вакцины против конкретного инфекционного заболевания, - поясняет Нуут. - Например, вакцина против кори, свинки и краснухи называется MMR, а вакцина против дифтерии, столбняка и коклюша называется dTaP. Сокращенное название вакцины против вируса папилломы человека - ВПЧ (HPV).