Родителям напомнили о необходимости вакцинации школьников

По предварительным данным Департамента здоровья, по состоянию на 2024 год почти три четверти 14-летних подростков прошли ревакцинацию против кори, свинки и краснухи.

Самый высокий охват вакцинации школьников против этих вирусов, а также против дифтерии, столбняка и коклюша, был в уездах Хийумаа и Вырумаа, самый низкий - в уездах Валгамаа, Пылвамаа и Ляэнемаа.

Одна пятая часть мальчиков и девочек в возрасте 12–18 лет получили вакцину от вируса папилломы человека (ВПЧ). Самый высокий охват - в уездах Сааремаа, Пярнумаа и Харьюмаа, самый низкий - в уездах Хийумаа, Ярвамаа и Ляэнемаа.

Департамент здоровья отмечает, что болезни, которые можно предотвратить с помощью вакцин, никуда не исчезли.

- Случаи последних лет как в соседних странах, так и в Эстонии показали, что вирус кори может быстро распространяться и вызывать серьезные последствия, особенно если люди не торопятся с вакцинацией, - подчеркивает Геттер Нуут, школьная медсестра в гимназии Густава Адольфа. - Корь - вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое передается через прямой контакт или воздушно-капельным путем. Повторные вакцинации в школьном возрасте играют важную роль в защите здоровья и помогают предотвратить вспышки опасных заболеваний.