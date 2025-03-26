Спасатели тушили загоревшийся в лесу автомобиль

Также днем во вторник спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Аа, в Люганузе, в кювет съехал автомобиль, а когда его вытаскивали, он перевернулся. Люди выбрались из машины, но топливо вытекло в воду. Спасатели временно остановили движение воды, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения по реке, и локализовали разлив с помощью плавучих боновых заграждений. Агентство по охране окружающей среды было уведомлено об инциденте.