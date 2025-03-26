Днем 25 марта в Центр тревоги Спасательного департамента поступил сигнал о том, что в деревне Тяривере волости Алутагузе издалека виден лесной пожар. Прибывшие спасатели выяснили, что в селе Липник в костре горел строительный мусор. Поскольку вблизи пожара никого не было, спасатели потушили его.
Спасатели тушили загоревшийся в лесу автомобиль
Также днем во вторник спасателям поступило сообщение о том, что в деревне Аа, в Люганузе, в кювет съехал автомобиль, а когда его вытаскивали, он перевернулся. Люди выбрались из машины, но топливо вытекло в воду. Спасатели временно остановили движение воды, чтобы предотвратить дальнейшее распространение загрязнения по реке, и локализовали разлив с помощью плавучих боновых заграждений. Агентство по охране окружающей среды было уведомлено об инциденте.
Вечером во вторник спасатели получили вызов в село Куру муниципалитета Алутагузе о том, что на дороге в лесу загорелся автомобиль. Люди вышли из машины. Когда прибыли спасатели, передняя часть автомобиля была полностью охвачена пламенем. Пожар был потушен, дорога расчищена.