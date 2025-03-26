В Эстонии выявлено рекордно много инсценированных случаев страхового мошенничества

По словам руководителя отдела предотвращения ущерба EKsL Юлли Рейметс, страховые мошенники чаще всего инсценировали дорожно-транспортные происшествия.

- Чтобы получить возмещение по страхованию каско, мошенники инсценировали 90 аварий, а также около двадцати случаев дорожного страхования. Затянувшийся экономический спад привел к росту числа инсценированных страховых случаев. Помимо деятельности "профессиональных" мошенников, участились ситуации, когда обычные клиенты пытаются обменять устаревшие или изношенные вещи на новые с помощью страхового мошенничества, - сказала Рейметс.

Юлли Рейметс отметила, что более половины всех страховых мошенничеств связаны с ситуациями, когда страховые мошенники скрывают реальные обстоятельства инцидента. "Например, происходит авария, автомобиль поврежден, и только после этого человек заключает договор, чтобы получить от страхового общества возмещение ущерба, нанесенного еще до подписания договора. Иногда люди пытаются получить возмещение от нескольких страховых обществ за один и тот же инцидент или скрыть наличие того или иного исключения, упомянутого в договоре страхования", - пояснила Рейметс.

В прошлом году страховщики подали в полицию 31 заявление о возбуждении уголовного производства по фактам страхового мошенничества. Три четверти доказанных случаев мошенничества привели к полной потере страховых возмещений, пятая часть - к их частичному сокращению, а четыре процента случаев мошенничества - к требованию возврата средств.

Рейметс объяснила, что страховое мошенничество фактически оплачивается всеми честными страхователями. "Страховые общества возмещают убытки за счет собранных страховых взносов. Если мы покрываем заявленный мошенниками ущерб, всем страхователям приходится платить больше", - добавила Рейметс.

В 2024 году наибольшее количество случаев мошенничества, то есть 244, пришлось на страхование транспортных средств, 132 - на страхование жилья и 88 - на дорожное страхование. Наибольший рост числа мошенничеств был отмечен в сфере страхования от несчастных случаев, жизни и здоровья.

EKsL - это профессиональный союз, который объединяет всех действующих в Эстонии страховщиков и занимается развитием страхования и предотвращения ущерба, а также анализом и публикацией статистики в сфере страхования. EKsL организует разрешение страховых споров через страховой примирительный орган.