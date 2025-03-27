Слова Тараса Шевченко вдохновляют украинцев и через столетия

Каждый год в марте Украина отмечает Шевченковские дни - даты рождения и смерти гениального украинского поэта и художника Тараса Шевченко, оставившего в наследство произведения литературы и живописи, ставшие неотъемлемой частью украинской культуры и национальной идентичности. В этом году по случаю 211-й годовщины со дня рождения и 164-й годовщины памяти Великого Кобзаря украинское землячество Силламяэ "Водограй" проводит месячник Шевченковских чтений.