Каждый год в марте Украина отмечает Шевченковские дни - даты рождения и смерти гениального украинского поэта и художника Тараса Шевченко, оставившего в наследство произведения литературы и живописи, ставшие неотъемлемой частью украинской культуры и национальной идентичности. В этом году по случаю 211-й годовщины со дня рождения и 164-й годовщины памяти Великого Кобзаря украинское землячество Силламяэ "Водограй" проводит месячник Шевченковских чтений.
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Слова Тараса Шевченко вдохновляют украинцев и через столетия
Поэзию Шевченко 9 марта читали ученики воскресной школы Милана и Эмилия Степанченко, Анжела и Милания Чижевски, Анна Чумак, Анна Биляева, Дарья Винская, Мария Бурнакова и Татьяна Винская. Состоялся литературно-музыкальный вечер "В семье свободной, новой!", подготовленный украинским землячеством Нарвы, в котором участвовали и силламяэсцы.