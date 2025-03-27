В рисунках школьницы - крик о самой себе

Заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко, открывая вернисаж, сказал, что первая персональная экспозиция талантливой ученицы проходила два года назад и видно, что автор за это время выросла - ее творения очень содержательные и даже философские.

- Рисование помогает мне отпустить эмоции, особенно негативные, - объясняет Ксения. - Это мои чувства, переживания, мой крик о самой себе. Встречаясь с разными ситуациями, собираю их в образы. На этой выставке работы не подписаны, но надеюсь, что многие подростки испытывают похожие проблемы и им понятно то, что я хотела сказать. А если не очень понятно - на моей страничке в Инстаграме можно прочесть об этом.