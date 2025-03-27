В Ахтмеской школе искусств (АШИ) проходит персональная выставка рисунков Ксении Хансман - ученица Марины Мельник в этом году взяла паузу в учебе, но рисует каждый день и искренне удивила своих наставников.
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В рисунках школьницы - крик о самой себе
Заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко, открывая вернисаж, сказал, что первая персональная экспозиция талантливой ученицы проходила два года назад и видно, что автор за это время выросла - ее творения очень содержательные и даже философские.