Чт, 27.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Cообщи
Для подписчиков

В рисунках школьницы - крик о самой себе

Copy
Юным художникам есть чему поучиться у Ксении, взрослые тоже задерживаются в галерее - есть о чем подумать.
Юным художникам есть чему поучиться у Ксении, взрослые тоже задерживаются в галерее - есть о чем подумать. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

В Ахтмеской школе искусств (АШИ) проходит персональная выставка рисунков Ксении Хансман - ученица Марины Мельник в этом году взяла паузу в учебе, но рисует каждый день и искренне удивила своих наставников.

Заведующий художественным отделением АШИ Александр Дикушенко, открывая вернисаж, сказал, что первая персональная экспозиция талантливой ученицы проходила два года назад и видно, что автор за это время выросла - ее творения очень содержательные и даже философские.

- Рисование помогает мне отпустить эмоции, особенно негативные, - объясняет Ксения. - Это мои чувства, переживания, мой крик о самой себе. Встречаясь с разными ситуациями, собираю их в образы. На этой выставке работы не подписаны, но надеюсь, что многие подростки испытывают похожие проблемы и им понятно то, что я хотела сказать. А если не очень понятно - на моей страничке в Инстаграме можно прочесть об этом.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Досуг
Наверх