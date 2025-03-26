В феврале закупочные цены на молоко выросли как в годовом, так и в месячном сравнении, пишет rus.err.
Закупочная цена молока выросла почти на четверть
Закупочная цена на сырое молоко составляла в феврале 524,5 евро за тонну или примерно 52,45 цента за литр, что на 23% больше, чем в том же месяце 2024 года.
По сравнению с январем в феврале закупочные цены на молоко выросли на 3%.
Объем закупок молока в феврале составил 70 800 тонн, снизившись на 2,7% в годовом сравнении. По сравнению с январем показатели закупок в феврале снизились на 9%.