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Закупочная цена молока выросла почти на четверть

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Фото статьи
Фото: Rimi

В феврале закупочные цены на молоко выросли как в годовом, так и в месячном сравнении​, пишет rus.err.

Закупочная цена на сырое молоко составляла в феврале 524,5 евро за тонну или примерно 52,45 цента за литр, что на 23% больше, чем в том же месяце 2024 года.

По сравнению с январем в феврале закупочные цены на молоко выросли на 3%.

Объем закупок молока в феврале составил 70 800 тонн, снизившись на 2,7% в годовом сравнении. По сравнению с январем показатели закупок в феврале снизились на 9%.

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