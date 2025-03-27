В последнее время тема образования в Кохтла-Ярве вызывает множество дискуссий и вопросов. И это естественно, ведь речь идет о будущем наших детей, о качестве их знаний и возможностях. Я бы хотела разъяснить позицию городского управления и рассказать о том, как мы видим этот процесс.
Алевтина Ермакова: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, или Взвешенный подход к образовательным переменам
Перемены - это всегда вызов. Но наша цель - сделать их максимально продуманными, эффективными и комфортными для всех участников образовательного процесса. Мировая практика показывает, что переход с одного языкового уклада на другой - это очень непростой процесс, порой измеряемый во времени не одним поколением. Поэтому смотреть на этот процесс нужно без розовых очков и волюнтаризма, а на основе реальных обстоятельств.
Образование - это не просто сфера, которая формирует знания, а фундамент общества, который определяет его будущее. Любые изменения в этой системе требуют не только решительности, но и стратегического и вдумчивого подхода. Переход на эстонский язык обучения - сложный, но необходимый процесс. Важным остается не просто смена языка обучения, а обеспечение при этом качественного образования.
Решающим фактором здесь является профессионализм педагогов. Учитель - это не просто носитель языка, а прежде всего квалифицированный специалист, обладающий методическими знаниями, способный вовлечь учеников в учебный процесс. Именно поэтому при подборе кадров необходимо учитывать все эти аспекты: владение языком, педагогические и профессиональные компетенции. Закон об основной школе и гимназии четко формулирует эти требования, и их соблюдение - залог успеха реформы.
Перемены требуют четкого планирования и эффективной коммуникации между директорами школ, учителями, родителями и горуправлением. К тому же такие значимые перемены неизбежно требуют временного ресурса. Такие масштабные изменения в любой сфере не могут происходить мгновенно. Прошло семь месяцев с момента начала перехода, и уже сейчас мы видим динамику, а также оцениваем ситуацию адекватно, понимая, что проблема нехватки педагогов затрагивает не только наш регион, но и всю страну. Мы осознаем масштабность задачи и готовы активно участвовать в комплексном процессе решения.
"Любые быстрые и непродуманные шаги ведут чаще к хаосу, чем к прогрессу".Алевтина Ермакова, вице-мэр Кохтла-Ярве по образованию и культуре
Постепенный перевод предметов на эстонский язык - это осознанный подход, позволяющий минимизировать стресс как для учеников, так и для родителей и педагогов. Директора школ должны иметь возможность тщательно подбирать учителей, учитывая и требования к языку, и педагогическую подготовку, и знание самого предмета. В противном случае, если преподаватель не владеет методиками обучения, урок теряет свою ценность, а ученики - знания. Именно поэтому важно привлекать специалистов, которые действительно умеют обучать детей, а не просто владеют языком.
Переход на эстоноязычное обучение - это комплексная задача. Необходимо учитывать как нехватку учителей, так и реальные проблемы, с которыми сталкиваются ученики и их родители. Этот процесс неизбежно сопровождается сложностями - кризисом идентичности, трудностями социализации, проблемами в установлении доверительных отношений как со сверстниками, так и с учителями, а также затруднениями в вовлечении родителей в учебный процесс из-за языкового барьера. Поэтому не следует недооценивать сложность этого перехода или ожидать быстрых решений. Это длительный процесс, который требует адаптации, поддержки и продуманного подхода со стороны всех участников, чтобы обеспечить максимально плавный переход как для учеников, так и для учителей и родителей.
Любые изменения требуют не только решительности, но и объективного анализа. История человечества показывает: стремление к идеалу никогда не должно быть спонтанным. Любые быстрые и непродуманные шаги ведут чаще к хаосу, чем к прогрессу. Поэтому мы осознаем свою ответственность и стараемся подходить к вопросу обдуманно, шаг за шагом.
Мы благодарны за внимание к вопросам образования, за конструктивную критику и поддержку. Указание на слабые места помогает увидеть картину шире и находить лучшие решения. Однако стоит помнить: нехватка кадров - это не проблема только муниципальных школ, а вызов для всех образовательных учреждений как в Кохтла-Ярве, так и в других городах и волостях. Решать его можно только совместными усилиями, постепенно.
Мы рады, что наши коллеги искренне готовы нам помочь. Поддержка всегда важна, особенно когда она выражается в конкретных действиях. Мы будем чрезвычайно благодарны за информацию о квалифицированных специалистах, соответствующих всем требованиям законодательства для работы в школах. Ждем предложений - будем рады рассмотреть кандидатов. Ведь если мы действительно хотим реального перехода на эстоноязычное обучение, а не просто красивых отчетов на бумаге, то и ресурсов это требует больше - как временных, так и людских.
Процесс оптимизации школ в Ахтмеской и Ярвеской частях аналогично требует комплексного подхода. Комиссия при горуправлении по реорганизации структуры школ создана, в нее входят специалисты из разных областей и, конечно же, сами директора школ. Впереди - встречи с попечительскими советами, работниками школ и родителями. Мы уверены, что сможем справиться, но только через диалог и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Впереди сложная, но важная работа, которая требует знаний не только в образовании, но и в стратегическом управлении, финансах и кадровой политике.
Только с хорошо продуманными решениями мы сможем добиться устойчивых результатов. А это, в свою очередь, требует времени, терпения и профессионального подхода. Ведь, как гласит старая мудрость, без труда не вытащишь и рыбку из пруда.