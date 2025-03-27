Алевтина Ермакова: Без труда не вытащишь и рыбку из пруда, или Взвешенный подход к образовательным переменам

Мы благодарны за внимание к вопросам образования, за конструктивную критику и поддержку. Указание на слабые места помогает увидеть картину шире и находить лучшие решения. Однако стоит помнить: нехватка кадров - это не проблема только муниципальных школ, а вызов для всех образовательных учреждений как в Кохтла-Ярве, так и в других городах и волостях. Решать его можно только совместными усилиями, постепенно.

Мы рады, что наши коллеги искренне готовы нам помочь. Поддержка всегда важна, особенно когда она выражается в конкретных действиях. Мы будем чрезвычайно благодарны за информацию о квалифицированных специалистах, соответствующих всем требованиям законодательства для работы в школах. Ждем предложений - будем рады рассмотреть кандидатов. Ведь если мы действительно хотим реального перехода на эстоноязычное обучение, а не просто красивых отчетов на бумаге, то и ресурсов это требует больше - как временных, так и людских.

Процесс оптимизации школ в Ахтмеской и Ярвеской частях аналогично требует комплексного подхода. Комиссия при горуправлении по реорганизации структуры школ создана, в нее входят специалисты из разных областей и, конечно же, сами директора школ. Впереди - встречи с попечительскими советами, работниками школ и родителями. Мы уверены, что сможем справиться, но только через диалог и сотрудничество всех заинтересованных сторон. Впереди сложная, но важная работа, которая требует знаний не только в образовании, но и в стратегическом управлении, финансах и кадровой политике.

Только с хорошо продуманными решениями мы сможем добиться устойчивых результатов. А это, в свою очередь, требует времени, терпения и профессионального подхода. Ведь, как гласит старая мудрость, без труда не вытащишь и рыбку из пруда.