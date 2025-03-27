В воскресенье в Кохтла-Ярве перед публикой выступят около двадцати групп

Один из организаторов концертного марафона, который начнется в 14 часов, ассистент руководителя Кохтла-Ярвеской гимназии по интересам Михаил Семиянов сказал, что интерес к проводимому в четвертый раз фестивалю оказался велик по всей Эстонии, ведь приехать и выступить на нем захотели 30 групп. Делая выбор, жюри, помимо музыки, также учитывало, что сами учащиеся должны играть в группе как можно большую роль.

От Ида-Вирумаа в фестивале участвуют пять ансамблей, большая часть - из Кохтла-Ярвеской гимназии. Свою музыку исполнят на сцене гимназии также группы из Таллинна, Тарту, Сааремаа, Ярвамаа и других уголков Эстонии.

Каждый участник может представить программу продолжительностью 10-15 минут. По словам Семиянова, на фестиваль приглашают посмотреть и послушать всех любителей музыки. "Это хорошая возможность увидеть в течение почти пятичасового концерта очень разные музыкальные стили и узнать, какой музыкой нравится заниматься молодежи Эстонии".

Перед концертом в 11 часов все любители пения могут пройти в гимназии открытое обучение "Знай свой голос" ("Tunne oma häält"). Музыкант Кярт Антон, являющаяся также членом жюри фестиваля, расскажет о смелости выступать и о том, как пользоваться своим голосом, чтобы не навредить ему.

Название фестиваля "Antidolorosum" происходит от одноименной песни из репертуара группы "InSpe", которую написал Эркки-Свен Тюйр на слова Артура Алликсаара и которую называют одним из гимнов эстонского прогрессивного рока.

Учащиеся Кохтла-Ярвеской гимназии будут вести прямую трансляцию концерта по каналу Youtube, ее можно будет также просмотреть позже.