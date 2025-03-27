Уполномоченный по равному обращению пришел к выводу, что объявление о вакансии в горуправе Кохтла-Ярве было дискриминирующим

В феврале этого года "Северное побережье" писало, что к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению обратился человек, которого привлекло объявление о вакансии специалиста по связям с общественностью и внешним связям в горуправе Кохтла-Ярве. Помимо прочего, от кандидатов требуется знание эстонского и русского языков на уровне C1 и английского языка на уровне B1.