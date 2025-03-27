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Уполномоченный по равному обращению пришел к выводу, что объявление о вакансии в горуправе Кохтла-Ярве было дискриминирующим

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Горуправа Кохтла-Ярве попала в поле зрения уполномоченного по равному обращению из-за требования высокого уровня владения русским языком в объявлении о вакансии. Чиновник счел объявление дискриминационным по отношению к эстонцам, поскольку они не могут подтвердить достаточный уровень владения языком.
Горуправа Кохтла-Ярве попала в поле зрения уполномоченного по равному обращению из-за требования высокого уровня владения русским языком в объявлении о вакансии. Чиновник счел объявление дискриминационным по отношению к эстонцам, поскольку они не могут подтвердить достаточный уровень владения языком. Фото: Erik Gamzejev / Põhjarannik

В ходе разбирательства уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению установил, что объявление городского управления Кохтла-Ярве о вакансии специалиста по связям с общественностью и внешним связям является дискриминирующим по отношению к эстонцам, поскольку требует знания русского языка на уровне, который выпускник эстонской школы подтвердить не может.

В феврале этого года "Северное побережье" писало, что к уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению обратился человек, которого привлекло объявление о вакансии специалиста по связям с общественностью и внешним связям в горуправе Кохтла-Ярве. Помимо прочего, от кандидатов требуется знание эстонского и русского языков на уровне C1 и английского языка на уровне B1.

Уполномоченный обнаружил дискриминацию

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