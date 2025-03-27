Почему застопорился обмен землями между Йыхви и Кохтла-Ярве?

- Сейчас мы занимаемся этим проектом и направим его в горсобрание. Соглашения имеются. Застопорилось дело в связи с тем, что у нас не хватает юристов, а в работе находится сразу много срочных вещей (судебные дела, составление различных проектов и т.п.). Сейчас мы тоже ищем нового юриста. Первый конкурс, к сожалению, не удался. Люди баллотировались, однако результаты испытания оказались посредственными, а человек, который прошел их успешнее всех, хотел работать только в домашнем офисе.