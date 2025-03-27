ПЕРЕДОВИЦА В Ида-Вирумаа выборы будут интересными

В уездном центре Йыхви, а также в соседнем Тойла наиболее важное влияние, несомненно, окажет тот факт, что в двух объединяющихся волостях будет избрано общее собрание.

В традиционных оплотах Центристской партии - Нарве, Кохтла-Ярве и Силламяэ - этот многолетний гегемон, безусловно, утратил свою былую силу, как и вся партия, но было бы слишком рано исключать ее из игры. Скорее, у других сил появилось больше шансов для равной конкуренции. В Силламяэ это, конечно, маловероятно: там в собрании уже много лет нет оппозиции. Что сможет сделать в этом году Катри Райк, достигшая триумфа на предыдущих выборах, тоже вопрос, поскольку ее нынешнее сотрудничество с Михаилом Стальнухиным может оказать весьма токсичное воздействие на часть ее избирателей. Как и сформированная в Кохтла-Ярве коалиция соцдемов во главе с Эдуардом Одинцом и Центристской партии под руководством ее местного духовного лидера Валерия Корба.

Сохранится ли верховная власть Тауно Выхмара в Алутагузе? Какие варианты власти предложат выборы в Люганузе, где наблюдались весьма разношерстные властные сообщества? Останется ли у власти в Нарва-Йыэсуу нынешний мэр Максим Ильин? Как повлияет тот факт, что Николай Осипенко, покинувший этот мир в прошлом году, больше не будет участвовать в выборах в Кохтла-Ярве и Йыхви? Сможет ли прокремлевская партия "KOOS" смешать карты Центристской партии в крупных городах и в какой степени? И наконец: как повлияет на исход выборов возможное лишение права голоса граждан России и Беларуси?

Все эти обстоятельства делают предстоящие выборы крайне труднопредсказуемыми, но в то же время интересными.