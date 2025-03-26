Эстонский генный банк со вторника рассылает некоторым генным донорам приглашения поучаствовать в масштабном исследовании здоровья сердца. Цель - выяснить, можно ли более эффективно предупреждать сердечные заболевания с помощью лечения, назначенного на основании генного риска. В Ида-Вирумаа на обследование пригласят 155 генных доноров.
В масштабном исследовании сердца примут участие 155 жителей и 24 семейных врача Ида-Вирумаа
- В результате исследования генных данных выяснилось, что наряду с такими известными факторами рисками, как высокое давление, повышенный уровень холестерина, курение и лишний вес, на вероятность сердечных заболеваний в значительной степени влияет наследственность, - отметил кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы профессор Маргус Вийгимаа. По его словам, Эстония является одной из ведущих стран мира по использованию генных данных в персональной медицине. "Цель исследования - улучшить сердечное здоровье людей Эстонии. Кроме того, таким образом мы сделаем более безопасным использование лекарств, ведь врачи смогут выбирать подходящее для конкретного человека лечение", - добавил он.
На сегодня для всех генных доноров Эстонии определен генетический риск сердечных заболеваний. Благодаря этому ученые впервые в мире получили возможность изучить, достаточно ли эффективно при профилактике сердечных заболеваний основанное на генетическом риске лечение с целью снижения уровня холестерина, чтобы начать применять его в повседневной практике здравоохранения. Из данных Эстонского генного банка известно, что у людей с высоким генетическим риском сердечные заболевания встречаются чаще и они могут проявиться раньше, чем у людей с низким генетическим риском.
Исследование проводят Тартуский университет, клиника Тартуского университета и Северо-Эстонская региональная больница в сотрудничестве с Эстонским обществом семейных врачей. В Ида-Вирумаа в исследовании участвуют 24 семейных врача и 155 генных доноров. Приглашение на исследование получат на свой личный адрес электронной почты генные доноры в возрасте 45-80 лет, у которых генетический риск возникновения сердечных заболеваний подходит для проведения обследования. Исследование продолжится пять лет.
По словам семейного врача профессора Тартуского университета по семейной медицине Рут Калда, каждый участник вдобавок к возможности внести свой вклад в развитие науки получит ценную информацию о собственном здоровье. "Участников пригласят на прием к своему семейному врачу, чтобы сдать анализ крови и выполнить другие необходимые для наблюдения за сердечным здоровьем измерения. Зная персональные факторы риска, можно также сделать более осознанный выбор для улучшения образа жизни, - пояснила Калда. - В течение всего исследования участники получат возможность обращаться со своими вопросами к проводящей исследование сестре, которая при необходимости проконсультируется с семейным врачом или кардиологом".
По словам доктора Маргуса Вийгимаа, сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее распространенной причиной смерти во всем мире, а также в Эстонии. По данным Института развития здоровья (ИРЗ), в 2023 году от заболеваний органов сердечно-сосудистой системы в Ида-Вирумаа скончались 1034 человека. 2024 году по той же причине, по первоначальным данным ИРЗ, умерли 954 человека. Из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы и вызванных ими преждевременных смертей потеря здоровья составила в 2023 году в Эстонии в общем 150177 лет жизни, из них 20547 лет жизни были потеряны в Ида-Вирумаа.
По данным генного банка, в Ида-Вирумаа имеются 7690 генных доноров. По оценкам, у 20% генных доноров высок наследственный риск сердечных заболеваний.