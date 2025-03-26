В масштабном исследовании сердца примут участие 155 жителей и 24 семейных врача Ида-Вирумаа

- В результате исследования генных данных выяснилось, что наряду с такими известными факторами рисками, как высокое давление, повышенный уровень холестерина, курение и лишний вес, на вероятность сердечных заболеваний в значительной степени влияет наследственность, - отметил кардиолог Северо-Эстонской региональной больницы профессор Маргус Вийгимаа. По его словам, Эстония является одной из ведущих стран мира по использованию генных данных в персональной медицине. "Цель исследования - улучшить сердечное здоровье людей Эстонии. Кроме того, таким образом мы сделаем более безопасным использование лекарств, ведь врачи смогут выбирать подходящее для конкретного человека лечение", - добавил он.

На сегодня для всех генных доноров Эстонии определен генетический риск сердечных заболеваний. Благодаря этому ученые впервые в мире получили возможность изучить, достаточно ли эффективно при профилактике сердечных заболеваний основанное на генетическом риске лечение с целью снижения уровня холестерина, чтобы начать применять его в повседневной практике здравоохранения. Из данных Эстонского генного банка известно, что у людей с высоким генетическим риском сердечные заболевания встречаются чаще и они могут проявиться раньше, чем у людей с низким генетическим риском.