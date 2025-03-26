Министерство экономики намерено сократить обязательство по отчетности для предприятий, чтобы в будущем одна фирма должна была подавать только один отчет, пишет rus.err.
Государство планирует существенно снизить отчетность для предпринимателей
Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо сообщил, что министерство запустило пилотный проект с двумя бухгалтерскими программами, чтобы стандартизировать данные Налогово-таможенного департамента и Департамента статистики.
"Мы проанализировали три крупнейших отчета, а именно годовой отчет, декларацию по налогу с оборота и декларацию по социальному и подоходному налогу. Если бы они были стандартизированы и автоматизированы, предприятия сэкономили бы за пять лет 132 млн евро", - рассказал министр.
По данным министра, на уменьшение объема подаваемых предприятиями данных потребуется два года. "Цель очень амбициозная - единая отчетность, чтобы все данные были стандартизированы. Это будет очень конкретное сокращение отчетности", - заявил Кельдо.