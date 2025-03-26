Государство планирует существенно снизить отчетность для предпринимателей

"Мы проанализировали три крупнейших отчета, а именно годовой отчет, декларацию по налогу с оборота и декларацию по социальному и подоходному налогу. Если бы они были стандартизированы и автоматизированы, предприятия сэкономили бы за пять лет 132 млн евро", - рассказал министр.