В Ида-Вирумаа завершено строительство крупнейшего в Эстонии аккумуляторного накопителя энергии

Аккумуляторный накопитель энергии стоимостью около 20 миллионов евро имеет мощность 26,5 мегаватт и емкость 53,1 мегаватт-часов. Он начал работать в начале этого года непосредственно перед отключением Эстонии и других стран Балтии от российской электросистемы. Аккумуляторные батареи были поставлены южнокорейской корпорацией "LG Energy Solution", а общестроительные и электромонтажные работы выполнила расположенная в Ида-Вирумаа "Enefit Solutions", дочерняя компания "Eesti Energia".