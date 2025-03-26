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В Ида-Вирумаа завершено строительство крупнейшего в Эстонии аккумуляторного накопителя энергии

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Председатель правления "Eesti Energia" Андрус Дурейко демонстрирует содержание одного из многочисленных контейнеров аккумуляторного накопителя энергии министру финансов Юргену Лиги, который по должности исполняет также роль председателя общего собрания "Eesti Energia".
Председатель правления "Eesti Energia" Андрус Дурейко демонстрирует содержание одного из многочисленных контейнеров аккумуляторного накопителя энергии министру финансов Юргену Лиги, который по должности исполняет также роль председателя общего собрания "Eesti Energia". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Eesti Energia" построила крупнейший в Эстонии аккумуляторный накопитель рядом с электростанцией Аувере, что поможет поддерживать частоту сети в энергосистеме Балтии.

Аккумуляторный накопитель энергии стоимостью около 20 миллионов евро имеет мощность 26,5 мегаватт и емкость 53,1 мегаватт-часов. Он начал работать в начале этого года непосредственно перед отключением Эстонии и других стран Балтии от российской электросистемы. Аккумуляторные батареи были поставлены южнокорейской корпорацией "LG Energy Solution", а общестроительные и электромонтажные работы выполнила расположенная в Ида-Вирумаа "Enefit Solutions", дочерняя компания "Eesti Energia".

Важный шаг в будущее

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