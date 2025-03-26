В среду, 26 марта, Рийгикогу решил в ускоренном порядке изменить Конституцию и лишить права голоса граждан третьих стран, в том числе России и Беларуси, на муниципальных выборах в Эстонии, пишет rus.err.
Парламент забрал у неграждан право голоса на муниципальных выборах
За изменение Конституции в ускоренном порядке проголосовали 92 депутата. Чтобы изменения в Конституцию прошли, необходима была поддержка четырех пятых участвующих в заседании депутатов парламента, то есть 81 члена Рийгикогу.
Предстоящие 19 октября муниципальные выборы станут последними, на которых смогут голосовать обладатели серых паспортов. Право голоса на муниципальных выборах останется только у граждан Эстонии и Евросоюза (если не считать сделанного для лиц без гражданства исключения на одни выборы).